單一金城廠原漿酒！金酒松鶴遐齡建廠70週年紀念酒預購

為歡慶建廠70週年，金門酒廠嚴選經由歲月淬鍊的單一金城老廠、紅磚老窖池釀造、選用秋麴釀造並窖藏一年以上的酒基為主體，最後擷取原漿精華，搭配瓷瓶之王「松鶴遐齡」瓷瓶，以更好的陳化效果，持續打造出老酒風味，這款堪稱70年一遇雋永級高粱「松鶴遐齡建廠70週年紀念酒」預計6月中上市。即日起於全台7-ELEVEN便利商店開放預購，精裝六千瓶限量上市，建議售價3950元。

金門酒廠旗下的「金城」酒廠，前身為國共戰爭時期九龍江酒廠，不少饕客經年累月口耳相傳：「金城酒香、冠絕全台」，與金城酒廠採用古法紅磚發酵池息息相關。多孔隙的老紅磚窖池，能滋生出豐富的微量元素、風味物質、彼此互相協調平衡，在低溫控管的窖池中，逐漸形塑特殊迷人的酯類繽紛香氣，不少酒國豪傑稱之為道地「金門香」。

金門酒廠調酒師傳承白酒的靈魂「甘、冽、醇、順」，擷取精華原漿酒心，掌握黃金比例，淬鍊出純正金門香型，諸味協調，令人忍不住一再品味收藏；搭配瓷瓶之王松鶴遐齡瓶裝，打造極致佳釀。集金門酒廠70年造酒工藝之大成，金門酒廠真正純釀100%單一金城廠原漿酒，長達20年推出不到5款，珍稀風味極致限量。

「松鶴遐齡建廠70週年紀念酒」是70年一遇限量風味，清香純正、甘冽醇順，入口不覺辛辣，柔順清甜、尾韻悠長。

「松鶴遐齡建廠70週年紀念酒」外型猶如抱月瓶，瓶身造型圓潤飽滿、如意雙耳曲折有致，瓷瓶一面彩繪一雙仙鶴立於蒼松之下，題字「松鶴遐齡」松為長青之樹鶴為千齡之禽，松與鶴彰顯格調出眾，春秋不老、延年益壽之寓意。