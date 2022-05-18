異國風火鍋＋鍋煮拿鐵！「HER禾鍋物」插旗一中商圈

鍋物料理一直是台灣民眾用餐的熱門選擇，各種風味的湯底也各有支持者。近旗於台中一中商圈全新開幕的「HER禾鍋物」，主打冬蔭功鍋、麻奶鍋、韓式泡菜鍋等不同口味的特色個人鍋物，搭配上英倫、極簡、現代等不同風格的用餐環境，以及「女神紅茶拿鐵」、「女神棒棒冰」等打卡系甜品，為鍋物愛好者帶來全新的用餐體驗。

「HER禾鍋物」的名字，不僅有台語的「好」字寓意，也代表品牌的女性訴求取向。雙層樓的用餐環境中，規劃約120個座位，並依照樓層而有現代摩登、簡約文青風的不同取向，餐廳外觀則採英倫風的設計語彙，適合賓客用餐打卡。菜單也區分為經典禾女神、森林系仙女、曼谷俏佳人等不同品項分類，呼應整體的粉色氛圍。

餐點部份，HER禾鍋物主打精緻個人小火鍋。招牌的「四川小辣妹」系列，採用麻辣結合乳香的麻奶鍋，風味溫醇又具有麻辣暢快感，可搭配豬肉、牛肉、安格斯霜降牛等不同的主餐，每套245元起。「曼谷俏佳人系列」的「冬蔭功鍋」乃是老闆親赴泰國考察的成果，特別選用香茅、檸檬葉等香料入饌，具有鮮明的泰式情調，每份245元起。「首爾小姊姊」系列，主打泡菜湯底，使用自然發酵泡菜熬煮而成，並加入韓式辣醬提味，酸甜清新，同樣可搭配不同主餐上桌，每套230元起。另外店內也提原味豬肉鍋、素食養身鍋等多種選擇，最低每鍋188元起。