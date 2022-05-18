快訊

捨命救人的鄭達志醫師：追悼美國南加州教堂槍擊案

北投退伍女軍人中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

國民黨徵召張善政選桃園 羅智強發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開啟你的奇幻旅程 有.設計IP授權商品旗艦館開館囉！

聯合新聞網／ 有你共
圖/有你共創 提供
圖/有你共創 提供

重磅消息！致力於支持設計的購物平台「有.設計uDesign」要開IP授權商品旗艦館囉！這次與u.Point有點市攜手合作，以原創圖文作家─貓小姐Ms.Cat一同開啟你的奇幻旅程作為活動的視覺設計，與貓貓們一同開啟IP的奇幻之旅。除了有貓小姐Ms.Cat商品之外，甚至網羅許多各式各樣超高人氣的IP授權商品，讓您一次能夠蒐集所有喜愛的角色。5/16-5/31凡於有.設計IP授權商品旗艦館消費，全館最高折600！在有點市專區商品享有499即出貨與滿額900元現折50元折抵優惠，邀你一同進入美好的奇幻旅程。

有點市旗下原創角色大集合 指定商品專區消費滿900元現折50元

有你共創數位旗下商店品牌「u.Point有點市」與「有.設計uDesign」攜手合作，眾多台日港熱門角色強勢來襲，其中包含「貓小姐Ms.Cat」、「貓美術館」、「黃色書刊」、「懶散兔&啾先生」等超豐富原創角色授權商品。現在都可以在有.設計uDesign線上選購， 5/16起於有.設計站內消費有點市專區商品享有499元即出貨以及滿900元現折50元等超值優惠。

貓美術館-煎餅磨坊的貓舞會1000片拼圖。 圖/有你共創 提供
貓美術館-煎餅磨坊的貓舞會1000片拼圖。 圖/有你共創 提供

有.設計IP授權商品旗艦館將匯集眾多熱門角色商品，如：貓美術館1000片拼圖〈貓星月夜〉、貓小姐Ms.Cat貓咪與鯨魚的海洋之旅帆布包、YuFish L文件夾、懶散兔與啾先生充氣吊飾等。近百項原創角色經典商品，讓你在家不用出門就能選購，絕對能滿足所有粉絲蒐集喜歡角色商品的願望！詳情資訊請見有.設計u.Design IP授權商品旗艦館活動頁

貓小姐Ms.Cat-貓咪與鯨魚的海洋之旅帆布包。 圖/有你共創 提供
貓小姐Ms.Cat-貓咪與鯨魚的海洋之旅帆布包。 圖/有你共創 提供

美術館

延伸閱讀

台北+9772！65歲快篩陽算確診 家人可去急門診代領藥

宜蘭大學取得南澳農場 打造全國唯一「青農創業專區」

保留馬政府說帖遭質疑 外交部：無法否認過往歷史

後龍推西瓜雜糧專區盼解編保安林 陳超明邀農委會現勘

相關新聞

momo購物網「網購泡麵熱銷榜」出爐 TOP 3超級經典

泡麵是台灣國民美食，更是人人必囤的居家即食良伴，根據momo購物網觀察，速食麵買氣持續熱絡，「泡麵」與「乾拌麵」等需求大...

2022年iF設計獎結果公佈 台灣金質獎作品精彩分享

iF Design在柏林舉辦了今年的第一場大型線下活動：2022年iF設計獎決選，共有來自23個國家/地區的75位評委參與。

安德魯加菲、張震撞衫更撞pose 紫色西裝搭出瀟灑帥氣

今年VALENTINO男裝推出了許多鮮明飽和色的服裝單品，其中一件深紫色西裝更是出鏡率極高的主打款式，包括美國男星安德魯...

東西男神拼演技！積家Polaris影片 金宇彬PK康柏拜區

能讓東、西方兩大「男神」為同一產品站台、拍攝影片，這樣的精品似乎格外值得認識。身為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeC...

新光三越skm eats滿周年 連28天外送免運、美食買A送B

百貨餐飲美食強攻外帶外送，新光三越打造從App下單、餐點製作到百貨唯一自有專屬車隊的「skm eats美食外送服務」，推...

燦坤買iPhone 13新機3萬有找 空調8折起 LG電子衣櫥現折1.6萬

疫情尚未有減緩趨勢，燦坤即日起至5月31日再推「安疫選物節」，首推「三星超級品牌慶」全館3折起，最高再送限量999元現折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。