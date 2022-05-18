開啟你的奇幻旅程 有.設計IP授權商品旗艦館開館囉！

重磅消息！致力於支持設計的購物平台「有.設計uDesign」要開IP授權商品旗艦館囉！這次與u.Point有點市攜手合作，以原創圖文作家─貓小姐Ms.Cat一同開啟你的奇幻旅程作為活動的視覺設計，與貓貓們一同開啟IP的奇幻之旅。除了有貓小姐Ms.Cat商品之外，甚至網羅許多各式各樣超高人氣的IP授權商品，讓您一次能夠蒐集所有喜愛的角色。5/16-5/31凡於有.設計IP授權商品旗艦館消費，全館最高折600！在有點市專區商品享有499即出貨與滿額900元現折50元折抵優惠，邀你一同進入美好的奇幻旅程。

有點市旗下原創角色大集合 指定商品專區消費滿900元現折50元

有你共創數位旗下商店品牌「u.Point有點市」與「有.設計uDesign」攜手合作，眾多台日港熱門角色強勢來襲，其中包含「貓小姐Ms.Cat」、「貓美術館」、「黃色書刊」、「懶散兔&啾先生」等超豐富原創角色授權商品。現在都可以在有.設計uDesign線上選購， 5/16起於有.設計站內消費有點市專區商品享有499元即出貨以及滿900元現折50元等超值優惠。

貓美術館-煎餅磨坊的貓舞會1000片拼圖。 圖/有你共創 提供

有.設計IP授權商品旗艦館將匯集眾多熱門角色商品，如：貓美術館1000片拼圖〈貓星月夜〉、貓小姐Ms.Cat貓咪與鯨魚的海洋之旅帆布包、YuFish L文件夾、懶散兔與啾先生充氣吊飾等。近百項原創角色經典商品，讓你在家不用出門就能選購，絕對能滿足所有粉絲蒐集喜歡角色商品的願望！詳情資訊請見有.設計u.Design IP授權商品旗艦館 活動頁 。