把101忠狗、雪寶變更神秘 Givenchy迪士尼系列限量上市

繼Stella McCartney不久前推出了迪士尼《幻想曲》系列商品後，Givenchy也攜手這個經典IP打造了一個全新限量系列，並且注入滿滿的品牌風格，讓總是被聯想到可愛、溫馨的迪士尼變得更成熟有型，甚至多了點暗黑氣息。

在首波開賣的作品中可以看到Givenchy創意總監Matthew M. Williams這次選擇以迪士尼作品中的「101忠狗」、「幸運兔奧斯華」、「小鹿斑比」以及「雪寶」和「Elsa」幾大角色作為創作主題，日後還會有不同的角色加入。