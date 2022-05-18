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蕭邦2022紅地毯高級珠寶 致敬致愛電影藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦於坎城影展開幕首日發表全新2022紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦於坎城影展開幕首日發表全新2022紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供

今年歡慶75週年的坎城影展，經前2年因疫情取消和延期，2022年盛大回歸5月舉辦。適逢官方贊助夥伴蕭邦（Chopard）合作第25週年的雙重紀念年份，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）選擇以「Chopard Loves Cinema」（蕭邦熱愛電影）為今年的Red Carpet紅地毯系列高級珠寶的主題，並以史上最富盛名的經典電影為靈感，構想出75件高級珠寶作品，以珠寶建構電影史。

在5月17日影展開幕當日，卡羅琳舍費爾特地與亞洲媒體連線發表這75件嶄新的頂級珠寶創作，並回憶品牌與影展開始合作的契機：「25年前我初到坎城，希望能在此開設專門店。當時影展與蕭邦的規模都小很多。在與影展單位接洽之後發現他們沒有珠寶鐘表的贊助商，我看到金棕櫚的獎座很普通，從事珠寶設計的我就主動向他們建議可以如何修改，並帶他們到我們的工坊參觀，就這樣開始了。」喜愛電影的卡羅琳舍費爾說，從初始的黑白片到全球各地的螢幕傑作，包括「教父」、「臥虎藏龍」、「亂世佳人」、「麻雀變鳳凰」等她自己的愛片，團隊搜羅了超過75部電影作為靈感，最後有些不得不割愛。為了創作又她還特地重看電影，勾起許多人生回憶。

這次發表的珠寶，卡羅琳舍費爾認為最具代表性的作品，是以卓别林（Charlie Chaplin）自編自導自演的經典電影「城市之光」（City Lights）為靈感創作的玫瑰胸針，胸針以輕盈的鈦金屬打造，刻意的灰階色調呼應尚未有色彩的電影。鑲嵌上千顆鑽石的玫瑰胸針由單一工匠耗時4.5個月製作，「花瓣的每個部件都要手工製作，必須由同一個人製作，因為最後組成玫瑰時，即便是些微的差異都會非常明顯，」卡羅琳解釋。

她所鍾愛的浪漫愛情故事也都一一化作具體而迷人的奢華珠寶。鑲嵌著一顆重60.03克拉的心形切割藍寶石的蕾絲鑽石項鍊，令人想起「鐵達尼號」賺人熱淚的愛，奧黛麗赫本迷人的「羅馬假期」也成了靈感，成為一條以多層鑽石蕾絲簇擁著70克拉淡彩棕黃色梨形切割鑽石的項鍊；匯聚翠綠橄欖石、沙弗萊石、磷灰石、彩色剛玉、水晶、碧璽等繽紛彩寶而成的絢麗花園項鍊，則向充滿地中海假期風情的歌舞喜劇「媽媽咪呀」致敬。

綴滿祖母綠圓珠的長項鍊，鑲嵌25.39克拉的蛋白石主石，是受影史經典「埃及艷后」啟發的華麗綺想。一對奪目的海水藍寶石耳環，耳環上方細節裝飾條紋圖騰，讓人想起「魂斷威尼斯」中蜿蜒水巷中的貢多拉船。而曾躍上螢幕的童話「灰姑娘」和「101忠狗」，分別啟發了立體的南瓜戒指和大麥町手環，南瓜還可打開，露出精緻可愛的玻璃鞋，展現蕭邦珠寶充滿童趣魅力的一面。

「埃及艷后」啟發的項鍊，鈦金、祖母綠圓珠、25.39克拉的蛋白石、藍寶石、祖母綠、帕拉伊巴碧璽和綠松石。圖／蕭邦提供
「埃及艷后」啟發的項鍊，鈦金、祖母綠圓珠、25.39克拉的蛋白石、藍寶石、祖母綠、帕拉伊巴碧璽和綠松石。圖／蕭邦提供
「鐵達尼號」啟發的項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌一顆重60.03克拉的心形切割藍寶石和鑽石。圖／蕭邦提供
「鐵達尼號」啟發的項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌一顆重60.03克拉的心形切割藍寶石和鑽石。圖／蕭邦提供
歌舞喜劇「媽媽咪呀」啟發的彩寶項鍊，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金、橄欖石、沙弗萊石、磷灰石、彩色剛玉、紫水晶、藍寶石、紅碧璽、桔色石榴石和錳鋁石。圖／蕭邦提供
歌舞喜劇「媽媽咪呀」啟發的彩寶項鍊，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金、橄欖石、沙弗萊石、磷灰石、彩色剛玉、紫水晶、藍寶石、紅碧璽、桔色石榴石和錳鋁石。圖／蕭邦提供
「城市之光」啟發的玫瑰胸針，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金鑲嵌白色鑽石和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
「城市之光」啟發的玫瑰胸針，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金鑲嵌白色鑽石和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
「城市之光」啟發的玫瑰胸針，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金鑲嵌白色鑽石和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
「城市之光」啟發的玫瑰胸針，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金鑲嵌白色鑽石和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
「魂斷威尼斯」啟發的耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌兩顆梨形切割海藍寶石、珍珠、鑽石、藍寶石。圖／蕭邦提供
「魂斷威尼斯」啟發的耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌兩顆梨形切割海藍寶石、珍珠、鑽石、藍寶石。圖／蕭邦提供
「羅馬假期」啟發的項鍊，採用獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌一顆重70克拉的淡彩棕黃色梨形切割中央主鑽與鑽石。圖／蕭邦提供
「羅馬假期」啟發的項鍊，採用獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌一顆重70克拉的淡彩棕黃色梨形切割中央主鑽與鑽石。圖／蕭邦提供
「101忠狗」啟發的手環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌鑽石、黑色鑽石、粉紅色鑽石、藍寶石。圖／蕭邦提供
「101忠狗」啟發的手環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌鑽石、黑色鑽石、粉紅色鑽石、藍寶石。圖／蕭邦提供
「灰姑娘」啟發的立體南瓜造型戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金及18K白金、鋁質和鈦金鑲嵌錳鋁石榴石、沙弗萊石和鑽石。圖／蕭邦提供
「灰姑娘」啟發的立體南瓜造型戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金及18K白金、鋁質和鈦金鑲嵌錳鋁石榴石、沙弗萊石和鑽石。圖／蕭邦提供

珠寶 電影 鑽石

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