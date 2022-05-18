蕭邦2022紅地毯高級珠寶 致敬致愛電影藝術
今年歡慶75週年的坎城影展，經前2年因疫情取消和延期，2022年盛大回歸5月舉辦。適逢官方贊助夥伴蕭邦（Chopard）合作第25週年的雙重紀念年份，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）選擇以「Chopard Loves Cinema」（蕭邦熱愛電影）為今年的Red Carpet紅地毯系列高級珠寶的主題，並以史上最富盛名的經典電影為靈感，構想出75件高級珠寶作品，以珠寶建構電影史。
在5月17日影展開幕當日，卡羅琳舍費爾特地與亞洲媒體連線發表這75件嶄新的頂級珠寶創作，並回憶品牌與影展開始合作的契機：「25年前我初到坎城，希望能在此開設專門店。當時影展與蕭邦的規模都小很多。在與影展單位接洽之後發現他們沒有珠寶鐘表的贊助商，我看到金棕櫚的獎座很普通，從事珠寶設計的我就主動向他們建議可以如何修改，並帶他們到我們的工坊參觀，就這樣開始了。」喜愛電影的卡羅琳舍費爾說，從初始的黑白片到全球各地的螢幕傑作，包括「教父」、「臥虎藏龍」、「亂世佳人」、「麻雀變鳳凰」等她自己的愛片，團隊搜羅了超過75部電影作為靈感，最後有些不得不割愛。為了創作又她還特地重看電影，勾起許多人生回憶。
這次發表的珠寶，卡羅琳舍費爾認為最具代表性的作品，是以卓别林（Charlie Chaplin）自編自導自演的經典電影「城市之光」（City Lights）為靈感創作的玫瑰胸針，胸針以輕盈的鈦金屬打造，刻意的灰階色調呼應尚未有色彩的電影。鑲嵌上千顆鑽石的玫瑰胸針由單一工匠耗時4.5個月製作，「花瓣的每個部件都要手工製作，必須由同一個人製作，因為最後組成玫瑰時，即便是些微的差異都會非常明顯，」卡羅琳解釋。
她所鍾愛的浪漫愛情故事也都一一化作具體而迷人的奢華珠寶。鑲嵌著一顆重60.03克拉的心形切割藍寶石的蕾絲鑽石項鍊，令人想起「鐵達尼號」賺人熱淚的愛，奧黛麗赫本迷人的「羅馬假期」也成了靈感，成為一條以多層鑽石蕾絲簇擁著70克拉淡彩棕黃色梨形切割鑽石的項鍊；匯聚翠綠橄欖石、沙弗萊石、磷灰石、彩色剛玉、水晶、碧璽等繽紛彩寶而成的絢麗花園項鍊，則向充滿地中海假期風情的歌舞喜劇「媽媽咪呀」致敬。
綴滿祖母綠圓珠的長項鍊，鑲嵌25.39克拉的蛋白石主石，是受影史經典「埃及艷后」啟發的華麗綺想。一對奪目的海水藍寶石耳環，耳環上方細節裝飾條紋圖騰，讓人想起「魂斷威尼斯」中蜿蜒水巷中的貢多拉船。而曾躍上螢幕的童話「灰姑娘」和「101忠狗」，分別啟發了立體的南瓜戒指和大麥町手環，南瓜還可打開，露出精緻可愛的玻璃鞋，展現蕭邦珠寶充滿童趣魅力的一面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言