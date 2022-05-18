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520世界蜜蜂日！嬌蘭推限定瓶 加碼捐100萬歐元助蜜蜂
5月20日是世界蜜蜂日（World Bee Day），希望藉此呼籲大家關注蜜蜂的保育狀況，而以蜜蜂為Logo的法國嬌蘭，向來積極推動蜜蜂保育，今年與斯洛伐克藝術家托馬斯·利貝提尼（TOMÁŠ LIBERTÍNY）合作，為皇家蜂王乳平衡油換上限定版包裝，還有藝術聯名版經典蜂印瓶香水，嬌蘭也預計從5月20日至22日募捐100萬歐元，將捐出3日的20%銷售額給嬌蘭蜜蜂保育計畫。
此次的藝術家聯名款中，最特別的是香氛瓶，有著蜂巢圖案的野生蜂蠟裝飾，彷彿蜂窩重生，並邀請一群野生蜂群在蜂印瓶外圍建立家園，也是首款由蜂群製作出的蜂蠟產品。另一限量版皇家蜂王乳平衡油3G，則有專屬畫作印上去，藉此向蜂群致敬，也呼應皇家蜂王乳平衡油3G中，含有法國布列塔尼烏挨尚島的純淨黑蜂蜜、法國科西嘉島的濃純蜜、希臘伊卡利亞島的經典傳奇蜂蜜、芬蘭奧蘭群島的稀有蜂蜜，以及法國特有的蜂王乳。
呼籲大家關注520世界蜜蜂日，嬌蘭希望在3天內募集100萬歐元，只要在嬌蘭實體店面或官網購買產品，嬌蘭將會捐出20%之全球銷售額給蜜蜂保育計畫，另外將托馬斯·利貝提尼設計的視覺圖轉發於個人INSTAGRAM貼文或限時動態中，並標上#GuerlainForBees以及#WorldBeeDay，每轉發一則嬌蘭就捐贈20歐元。
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