彩色點點包由來揭曉 LV宣布再攜手草間彌生推聯名系列

不久前路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，有幾款包包運用了彩色圓點的設計，特別繽紛搶眼。今日該款設計緣由正式公佈，原來這是LV與日本藝術家草間彌生的聯名系列第二篇章的作品。

回顧2012年，LV與草間彌生展開首次合作，從展覽、商品到一系列獨特的櫥窗裝置，甚至包括以她本人為雛形的超逼真人體模型，都蔚為話題，至今仍是許多時尚迷心中的經典企劃。今年，LV再次攜手這位被視為波普和極簡主義藝術先驅的日本藝術家，打造出一系列單品，也被視為雙方初次合作後的十週年紀念。

出生於1929年的草間彌生，多年來透過雕塑、繪畫、裝置藝術、電影製作、攝影及各種風格的寫作等大量技巧表達她的美學觀點。創作靈感源自於幻覺，如餐桌桌布的紅花圖案蔓延至牆上、地上，甚至是她本人身上，她一直以來都在對抗內心的恐懼和執念，透過描繪自童年以來不斷產生的幻覺探求生命的奧祕。

本次的合作，預計涵蓋LV所有品項類別，之前在秀上看到的主要以經典包型和新包款為主。完整聯名設計合作，將於2023年1月正式販售。