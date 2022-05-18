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彩色點點包由來揭曉 LV宣布再攜手草間彌生推聯名系列

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
LV宣布與日本藝術家草間彌生攜手推出聯名系列第二篇章。圖／路易威登提供
LV宣布與日本藝術家草間彌生攜手推出聯名系列第二篇章。圖／路易威登提供

不久前路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，有幾款包包運用了彩色圓點的設計，特別繽紛搶眼。今日該款設計緣由正式公佈，原來這是LV與日本藝術家草間彌生的聯名系列第二篇章的作品。

回顧2012年，LV與草間彌生展開首次合作，從展覽、商品到一系列獨特的櫥窗裝置，甚至包括以她本人為雛形的超逼真人體模型，都蔚為話題，至今仍是許多時尚迷心中的經典企劃。今年，LV再次攜手這位被視為波普和極簡主義藝術先驅的日本藝術家，打造出一系列單品，也被視為雙方初次合作後的十週年紀念。

出生於1929年的草間彌生，多年來透過雕塑、繪畫、裝置藝術、電影製作、攝影及各種風格的寫作等大量技巧表達她的美學觀點。創作靈感源自於幻覺，如餐桌桌布的紅花圖案蔓延至牆上、地上，甚至是她本人身上，她一直以來都在對抗內心的恐懼和執念，透過描繪自童年以來不斷產生的幻覺探求生命的奧祕。

本次的合作，預計涵蓋LV所有品項類別，之前在秀上看到的主要以經典包型和新包款為主。完整聯名設計合作，將於2023年1月正式販售。

LV在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，已搶先曝光了幾款與草間彌生最新聯名系列的包包。圖／路易威登提供
LV在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，已搶先曝光了幾款與草間彌生最新聯名系列的包包。圖／路易威登提供
之前在秀上看到的草間彌生最新聯名系列主要以經典包型和新包款為主。圖／路易威登提供
之前在秀上看到的草間彌生最新聯名系列主要以經典包型和新包款為主。圖／路易威登提供
LV在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，已搶先曝光了幾款與草間彌生最新聯名系列的包包。圖／路易威登提供
LV在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，已搶先曝光了幾款與草間彌生最新聯名系列的包包。圖／路易威登提供
LV在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，已搶先曝光了幾款與草間彌生最新聯名系列的包包。圖／路易威登提供
LV在聖地牙哥索爾克研究所舉行的2023早春女裝系列時裝秀中，已搶先曝光了幾款與草間彌生最新聯名系列的包包。圖／路易威登提供
LV宣布與日本藝術家草間彌生攜手推出聯名系列第二篇章。圖／路易威登提供
LV宣布與日本藝術家草間彌生攜手推出聯名系列第二篇章。圖／路易威登提供

LV 草間彌生

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