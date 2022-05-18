Nike慶50歲生日驚喜不斷！聯名Jacquemus打造最夢幻限定系列

Nike為了紀念迎來設立50周年，陸續推出不同的新企畫，或是跨界合作，都讓人耳目一新。而日前Nike更公布了將與時裝品牌Jacquemus聯名，預計於6月下旬，推出限定系列，共計會有15個單品，包含服裝與配件，再再都讓時裝迷感到興奮。

時裝品牌Jacquemus由設計師Simon Porte Jacquemus一手創立，帶有南法的度假格調以及柔美、浪漫的女人味，因此倍受歡迎。而且，Jacquemus舉辦時裝大秀，都偏愛在戶外，並挑選能營造出連遼闊景緻的地點，讓與會者感受到最超現實又夢幻的氛圍，因此被許多時尚編輯、名人，票選為此生最想受邀的發表會。根據法國版時尚雜誌《Vogue》的專訪，Simon Porte Jacquemus提到此次與Nike聯名，已經醞釀了三年之久，而且他本來就是品牌的愛用者，對於ACG系列更是如數家珍。

設計師Simon Porte Jacquemus在社群平台，曝光與Nike合作細節。圖／摘自instagram

提及這次的合作，Simon Porte Jacquemus表示，想以極簡的方式，重新詮釋女性運動服飾系列。他從90年代經典的ACG單品和Nike充滿90年代風格的企劃中得到啟發。因此，在設計女性運動服飾時採用了極具女性魅力的細節和中性的配色，並結合他最愛的運動鞋特色。所以，除了Simon Porte Jacquemus在社群平台上曝光的露背女裝之外，還會有輕便的百褶裙和漁夫帽、重新詮釋的Humara鞋款。而且，從專訪來看，Jacquemus和Nike的合作系列，將會是以常態性延續，所以未來還有可能推出男裝產品。

Nike公布了將與時裝品牌Jacquemus聯名，預計於6月下旬，推出限定系列。圖／Nike提供

另外，「暗黑之王」 Rick Owens的支線品牌DRKSHDW再度與Converse合作，這季延續先前經典籃球鞋型的重塑改造，添加巧克力和白兩款新配色，同時帶來棒球帽、抽繩背包等，以豐富整個聯名系列。Rick Owens以誇張的比例和扭曲的線條，將Converse Weapon籃球鞋進行形象改造；同時保留招牌的中底、Y-Bar、鞋跟和鞋面四分之一處的經典元素，以此致敬原版設計。聯名系列還搭配了兩款配飾，一款為經典的黏土色尼龍棒球帽，另一款則是黑白配色抽繩背包，兩款設計均帶有Converse和Rick Owens品牌的Logo細節。

設計師Simon Porte Jacquemus在社群平台，曝光與Nike合作細節。圖／摘自instagram

設計師Simon Porte Jacquemus在社群平台，曝光與Nike合作細節。圖／摘自instagram

時裝品牌Jacquemus的創辦人Simon Porte Jacquemus。圖／Nike提供

Converse X DRKSHDW TURBOWPN籃球鞋6,280元。圖／Converse提供

Converse X DRKSHDW TURBOWPN籃球鞋6,280元。圖／Converse提供

Converse x DRKSHDW抽繩背包1,580元。圖／Converse提供