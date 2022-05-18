限時3天！「PXGo!全聯線上購」5.2折券中午限量開搶 小時達滿千贈520點

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5月20日至5月22日限時3天，「PXGo!全聯線上購」祭出5大主題活動，包含購買精選百件商品專區加贈520福利點起，相當於52元現金回饋；每天中午12點限量開搶5.2折券，有機會以超殺價格入手小黑瓶、青春露、小棕瓶、日本千石阿拉丁烤箱、英國小綠無線除蟎吸塵器；預購指定商品幫你買單省520元；OFF COFFEE加5元多2杯，線上寄杯組合美式每組22杯促銷價305元，換算每杯只要13.9元，拿鐵每組22杯促銷價505元，換算每杯只要23元；全聯小時達外送服務加碼滿千再贈520福利點，即日起至5月26日輸入「WECARE」單筆消費滿800元折80元。