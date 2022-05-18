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限時3天！「PXGo!全聯線上購」5.2折券中午限量開搶 小時達滿千贈520點
疫情之下人心惶惶，更要對自己好一點，在520這個充滿甜蜜氛圍的日子，「PXGo!全聯線上購」首次擴大造節舉辦「520保證最愛你」活動，自5月20日至5月22日限時3天集結5大主題回饋，包括專櫃美妝、實用家電有機會用5.2折買下，還有全聯小時達生鮮雜貨快送到家再享滿千贈520點。體恤民眾報稅季荷包縮水，PXGo!自即日起至5月26日更精選商品下殺5折起，每週五、六、日再享滿額8%福利點回饋。
5月20日至5月22日限時3天，「PXGo!全聯線上購」祭出5大主題活動，包含購買精選百件商品專區加贈520福利點起，相當於52元現金回饋；每天中午12點限量開搶5.2折券，有機會以超殺價格入手小黑瓶、青春露、小棕瓶、日本千石阿拉丁烤箱、英國小綠無線除蟎吸塵器；預購指定商品幫你買單省520元；OFF COFFEE加5元多2杯，線上寄杯組合美式每組22杯促銷價305元，換算每杯只要13.9元，拿鐵每組22杯促銷價505元，換算每杯只要23元；全聯小時達外送服務加碼滿千再贈520福利點，即日起至5月26日輸入「WECARE」單筆消費滿800元折80元。
PXGo!全聯線上購即日起至5月26日期間，除了推出每週五、六、日使用PX Pay支付，全站消費單筆滿1,000元享8%福利點回饋外，還可拿到整單享9.2折神券，適用箱購館或預購館擇一消費，飲料、日常消耗品整箱買最划算，滿799元還能免運宅配送到家。另外，「PXGo!分批取」活動期間購買A區（飲品）和B區（食品）各1組，加碼送300福利點。同時，「貼心抗漲專區」多達40項生鮮雜貨輪番下殺，最低5折起，包含舒潔衛生紙、福樂鮮乳還有全聯好物社群推薦的國色天香芋香香米，幫你省錢抗通膨。
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