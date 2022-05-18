女皇御用「皇家蛋糕」！85℃ X 比利時嘉麗寶聯名新作

85℃與百年歷史國際品牌比利時嘉麗寶聯名，推出兩款新品。其中一款為使用頂級可可粉與伯爵茶調製、改良自1846年英國維多利亞女皇的御用甜點「皇家蛋糕」，帶有香濃巧克力風味，長條蛋糕單入售價250元。

85℃推出的1846英國皇家蛋糕，改良自1846年維多利亞女皇的廚師所研發的蛋糕，加入嘉麗寶70.5%調溫巧克力，夾層巧克力甘納許使用嘉麗寶57.9%巧克力和嘉麗寶70.5%巧克力，調配出迷人且濃郁的風味，表面最後撒上嘉麗寶苦甜巧克力脆球，口感酥脆，再搭配酸甜檸檬淋面。

另一聯名新品「比利時伯爵可可飲品」，則使用嘉麗寶比利時頂級可可粉，調製烤糖糖漿，帶有冬瓜清香與黑糖焦香，再搭配優雅的英式伯爵茶，入口為濃厚的可可香，尾韻有淡淡的佛手柑伯爵茶香，中杯售價60元，有冰和熱兩種選擇。

比利時嘉麗寶巧克力長期關注種植可可豆農民的生計，並支持可可地平線基金會計劃，每購買一噸可可豆就回饋西非農民約136歐元（約台幣4,200元），培育農民並且改善他們的生活環境，也提供當地婦女工作機會，反對童工，蓋學校幫助兒童上學。85℃表示，希望透過產品研發銷售，善盡企業社會責任，用品牌力量，幫助可可農民生活獲得改善。