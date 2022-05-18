宣傳參觀禮儀 陶博館辦線上抽獎

新北市鶯歌陶博館開館至今已22年，為讓民眾能近距離欣賞藝術創作，館內藝術品多不以玻璃區隔，僅以緊示線提醒，陶博館為宣傳參觀禮儀，即日起至5月23日於臉書粉專舉辦「愛的宣言—我是博物館禮儀大使」線上抽獎活動，提供所有參觀民眾郎好觀展體驗。

陶博館館長張啟文表示，今年518國際博物館協會在國際博物館日推出「博物館的力量（The Power of Museums）」主題，傳遞博物館具有永續發展、數位創新及社群教育3種翻轉世界的力量。為讓大家能輕鬆參觀博物館，共享博物館的力量，陶博館首推博物館禮儀活動，溫柔呆萌的泥泥寶吉祥物化身愛陶「禮儀大使」，提供入博物館寶庫滿載而歸的禮儀資訊。

許多民眾來到陶博館之前，已預備「用眼看陶藝、用耳聽導覽、用手捏陶土」享受輕鬆博物館之旅。陶博館提醒，身上厚重的背包可免費放在寄物櫃。穿著舒適衣服與合腳鞋子，讓肢體在欣賞陶藝作品時，能自由選取觀看角度；並距離展品一隻手臂以上距離，讓展場布置燈光發揮輔助欣賞功用。

另外，用手拿相機或手機拍照，關閉閃光燈，讓展品色彩自然入鏡，也讓同時參觀的人，不會受到打擾；展品標籤上的作者與作品名稱，可以一起拍照收藏起來，累積自己陶藝寶典。另外，隨行的爸媽為小孩介紹陶藝作品，不但能補充孩子的藝術能量，也能共享親子藝術好時光。

陶博館表示，「愛的宣言—我是博物館禮儀大使」上線後，民眾在線上活動留言處，提出參觀博物館禮儀宣言，貢獻自己對禮儀的看法，理性且熱烈回應著「手手要安份別摸東摸西」、「遵循參觀動線，順序排隊欣賞展覽」等，讓自己和其他參觀者享受藝術品帶來的美感。參加活動有機會獲得典藏花鳥紋野餐墊、轟隆隆折傘、陶藝獎專刊等好禮。

陶博館臉書粉專：https://reurl.cc/GxKan3