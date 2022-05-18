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TOYOTA純電休旅bZ4X開賣 半小時訂滿300台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

和泰汽車跨入電動車領域，發表台灣TOYOTA首款純電休旅bZ4X，售價159.9萬元，今日上午9點正式開賣，不到半小時今年的300台配額就訂滿，至上午10點更有超過1100筆付款成功。

和泰表示，bZ4X透過台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」進行線上預選，只要在「TOYOTA智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，體驗純電車的駕馭魅力。

和泰也說，本次和泰汽車更特別推出專屬bZ4X交車禮2萬元充電金，贈送予6月底前於TOYOTA智慧購APP參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的bZ4X車主們，因此吸引大批有興趣消費者上線付款。

TOYOTA 車主

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