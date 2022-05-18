聽新聞
test
0:00 / 0:00
TOYOTA純電休旅bZ4X開賣 半小時訂滿300台
和泰汽車跨入電動車領域，發表台灣TOYOTA首款純電休旅bZ4X，售價159.9萬元，今日上午9點正式開賣，不到半小時今年的300台配額就訂滿，至上午10點更有超過1100筆付款成功。
和泰表示，bZ4X透過台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」進行線上預選，只要在「TOYOTA智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，體驗純電車的駕馭魅力。
和泰也說，本次和泰汽車更特別推出專屬bZ4X交車禮2萬元充電金，贈送予6月底前於TOYOTA智慧購APP參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的bZ4X車主們，因此吸引大批有興趣消費者上線付款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言