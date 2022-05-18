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麥當勞薯條缺貨中 摩斯搶推「買薯條送冰紅茶」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
摩斯漢堡推出「買大包薯條送大杯冰紅茶」的優惠活動。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出「買大包薯條送大杯冰紅茶」的優惠活動。圖／摩斯漢堡提供

近年受到航運因素影響，餐飲業不時傳出原物料缺貨的訊息。台灣麥當勞近日即宣佈，自5月17日起陸續暫停供應薯條，引起民眾熱議。「摩斯漢堡」則是逆向操作，即日起連續3天推出「買大包薯條送大杯冰紅茶」的限時優惠，搶攻薯條話題。

自5月18日至5月20日期間，摩斯漢堡推出「買大包薯條送大杯冰紅茶」的優惠活動。業者指出，摩斯薯條採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣，每份45元。

麥當勞因全球航運不穩，薯條到貨不及，各餐廳於庫存售罄後，將暫時停止供應薯條，預計5月20日起陸續恢復正常供應。針對其他速食業者，「肯德基」表示，肯德基香酥脆薯目前供貨正常，不受影響。「頂呱呱」則表示，自家主要使用台灣原物料，目前廠商供貨都正常，還沒有遇到缺料問題。

薯條 摩斯漢堡 麥當勞

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