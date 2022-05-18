積極享受放假時光！日常一定要買的療癒躺平神器

讓自己好好休息

你也正在過著每天為夢想而努力的生活嗎？為了實現自己的目標，每天辛勞工作，是否有時候也覺得好累好累，想要好好放鬆休息一下？

在忙碌的日子裡，每一個可以停下來稍稍喘息的時刻，都彌足珍貴。在有限的休息時間裡，要怎麼樣才能用最大的效率替自己的身心靈充電呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》收集了十大在休息時刻必備的療癒躺平神器，讓你用了它們之後再次滿血回歸，繼續面對下一個挑戰！

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NO. 10 手指筷子

這樣的神奇小物你看過嗎？這個可愛的小夾子又稱「洋芋片神器」，只要往手指上一夾，就可以輕輕鬆鬆地夾起洋芋片和各種零食。

可以不沾手就吃到好吃的零食，最適合用電腦想邊吃邊看的的時候使用了。既可以吃東西，雙手又可以空出來打遊戲、搜想看的劇等等，滿足在休息放鬆時嘴饞的需求，簡直就是懶人的一大福音！

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NO. 9 微型投影機

說到放鬆身心的活動，一定有不少人都會想到看劇看電影。但若是用電視、電腦觀看，考慮到螢幕擺放的位置，有時候總覺得處處受侷限。



這時候若是有一臺投影機，只要家裡有一面白牆，立馬變身高級電影院，給你最高級的放鬆享受！不只可以投影在床前躺在床上看，更可以投影到天花板上，真正做到「躺平看電影」，堪稱居家休閒必備神器。

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NO. 8 家電一鍵遙控開關

你是否也常常在睡前躺在床上，想要立馬入睡卻又好懶得起床關燈？又或是因為懶得起身關電扇，試圖用腳按電扇開關卻按到腳抽筋呢？這時候，只要加裝一個電器遙控開關，立馬解決你的苦惱！



像這樣的電器遙控開關有多種形式，而多數的遙控開關只要在電器上加裝一個插座，就可以透過遙控器開關。以後要關燈關電扇，再也不用離開溫暖的被窩啦！

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NO. 7 懶人床上桌

一張床上桌的方便性，絕對超乎你的想像！除了可以放手機電腦看劇之外，還可以放上零食飲料，若是想在床上看小說、寫字畫畫消磨時間，桌子也是必不可少的工具。



有了一張好用的床上桌，幾乎就可以在床上完成80%平常需要離開床才能做的事，讓床成為書房、餐廳、影視廳等多功能場域，簡直是想在床上生根的人的必備神器！

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NO. 6 電動床

別再以為電動床是病房或老人專屬！近年來有越來越多人將電動床當成放鬆休閒的享受，就連飯店也引進電動床作為房間設備之一，想要給入住的客人最高級的待遇。

不只是飯店，韓國知名女團MAMAMOO的隊長頌樂，也曾經在自己的日常生活Vlog中展示過電動床的方便與舒適。可以任意調整傾斜度的電動床，在床上坐著時完全不用花力氣支撐身體，簡直是放鬆必備神器。

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NO. 5 自動瓜子去殼器

喜歡吃瓜子的懶人有福了！時下正夯的「自動瓜子去殼器」輕輕鬆就能幫你剝完所有瓜子殼，讓你什麼都不用做，只要負責吃就好！



超方便的嗑瓜子神器，不只有許多可愛的造型任君挑選，還有配合不同大小瓜子的多尺寸孔洞，讓你像麼都不用煩惱，只要盡情享受剝好的瓜子肉，再也不用被瓜子殼戳到手指或牙齦啦！

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NO. 4 懶骨頭

懶骨頭相信是很多人夢寐以求的居家好物之一，軟軟的懶骨頭不管是坐是躺，都能夠很好地給予全身支撐，靠在上頭讓人感到全身都放鬆了起來。



只要在家裡放上一顆懶骨頭，就可以讓人幾乎一整天都癱在上面，享受無人打擾的悠閒時光。不管用什麼樣的姿勢休息，都能夠被柔軟的懶骨頭好好接住，這樣優質又療癒的神器，還不快點買起來！

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NO. 3 洗碗機

每天都因為許多事情而疲憊不堪的你，是否也覺得洗碗是生活中的一大麻煩事呢？飯不能不吃，可是每次吃完飯後面對待洗的碗盤，總是覺得心累，但又不能放著不洗。



這時候一臺洗碗機就是你的救星，只要一個按鈕，就能夠將所有碗盤統統洗乾淨，甚至還可以烘乾，直接省去許多麻煩，只要躺平等待洗碗機運作即可，簡直就是懶人的福音。

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NO. 2 追劇神器

手機、平板、電腦的各式各樣支架，絕對是追劇必備！可以夾在床頭，調整不同角度，用最舒適的姿勢觀賞精采的影劇。

有了支架，雙手也不必再花力氣一直捧著手機或平板，空下來的手可以吃零食喝飲料，享有最放鬆的觀影體驗，也難怪這些各種形狀的支架們，會被網友封為「追劇神器」。

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NO. 1 掃地機器人

定期花時間打掃家裡，勢必會佔用掉很多寶貴的休息時間，而若是沒有清掃，髒亂的環境也無法讓人放鬆休息。



這時候一臺掃地機器人就能夠解決一切，只要一個按鍵，就可以輕輕鬆鬆地躺在床上或沙發放鬆休息，不只在家務方面節省時間和力氣，乾淨的空間也能讓人休息起來更舒適自在，躺平神器當之無愧！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月13日至2022年05月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『躺平神器』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」