新生代「貓女」加好友！Zoë Kravitz黑白宣傳太優雅

雖然2022年才剛邁入第二季，但瑞士高級鐘表的動作已經頻頻展開。歐米茄繼上周宣布邀請韓星韓韶禧加入品牌家族後，昨日總廠火速再發表新聞，宣布由新一代「貓女」Zoë Kravitz加入品牌大使，Zoë Kravitz甫在今年參與由羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的電影《蝙蝠俠》，因而聲名大噪。

Zoë Kravitz過往曾演出包含《分歧者》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》、《聲控》等電影，出生演藝世家的她，父母親分別是演員與搖滾樂手； 2022年，Zoë Kravitz還將以導演身份，完成原創電影《Pussy Island》的導演處女作；而Zoë Kravitz對成為品牌好友一事此表示，她喜歡歐米茄的冒險精神，「在不犧牲品牌完整性的情況下冒險和嘗試新事物的意願。這很罕見，我很高興也很自豪能成為這個家庭的一員。」