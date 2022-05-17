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新生代「貓女」加好友！Zoë Kravitz黑白宣傳太優雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
28毫米的面盤中，時標鑲嵌了鑽石，同時面盤顏色也與表圈上的羅馬時標採用相同的粉紫色。
28毫米的面盤中，時標鑲嵌了鑽石，同時面盤顏色也與表圈上的羅馬時標採用相同的粉紫色。

雖然2022年才剛邁入第二季，但瑞士高級鐘表的動作已經頻頻展開。歐米茄繼上周宣布邀請韓星韓韶禧加入品牌家族後，昨日總廠火速再發表新聞，宣布由新一代「貓女」Zoë Kravitz加入品牌大使，Zoë Kravitz甫在今年參與由羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的電影《蝙蝠俠》，因而聲名大噪。

Zoë Kravitz過往曾演出包含《分歧者》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》、《聲控》等電影，出生演藝世家的她，父母親分別是演員與搖滾樂手； 2022年，Zoë Kravitz還將以導演身份，完成原創電影《Pussy Island》的導演處女作；而Zoë Kravitz對成為品牌好友一事此表示，她喜歡歐米茄的冒險精神，「在不犧牲品牌完整性的情況下冒險和嘗試新事物的意願。這很罕見，我很高興也很自豪能成為這個家庭的一員。」

不過較少見的是，本次新訊中僅釋出一張Zoë Kravitz的黑白宣傳照，照片中她以黑襯衫搭配黑長褲，除秀出手上刺青，也讓人發現她手上以「抽色」處理的正是新款星座Constellation系列的28毫米腕表。表款在面盤與時標使用了相同的粉紫色，也帶出Zoë Kravitz的柔美另一面。

Zoë Kravitz手上配戴的、正是2022新款星座系列28毫米腕表粉紫色款式，訂價96,000元。圖 / OMEGA提供
Zoë Kravitz手上配戴的、正是2022新款星座系列28毫米腕表粉紫色款式，訂價96,000元。圖 / OMEGA提供
Zoë Kravitz甫在今年與羅伯派汀森（Robert Pattinson）一同演出電影《蝙蝠俠》，人氣再創高峰。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
Zoë Kravitz甫在今年與羅伯派汀森（Robert Pattinson）一同演出電影《蝙蝠俠》，人氣再創高峰。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
新一代「貓女」Zoë Kravitz甫成為瑞士鐘表品牌歐米茄的品牌代言人。圖 / OMEGA提供（合成圖）
新一代「貓女」Zoë Kravitz甫成為瑞士鐘表品牌歐米茄的品牌代言人。圖 / OMEGA提供（合成圖）
新一代「貓女」Zoë Kravitz甫成為瑞士鐘表品牌歐米茄的品牌代言人。圖 / OMEGA提供
新一代「貓女」Zoë Kravitz甫成為瑞士鐘表品牌歐米茄的品牌代言人。圖 / OMEGA提供
表殼底蓋並刻有天文台圖案，象徵對星星、未知的探索，也呼應星座（Constellation）系列名稱。圖 / OMEGA提供
表殼底蓋並刻有天文台圖案，象徵對星星、未知的探索，也呼應星座（Constellation）系列名稱。圖 / OMEGA提供

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