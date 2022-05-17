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LG官方線上商城周年慶 全館8.5折 滿額送LG gram筆電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器具自動除塵功能，打掃不再弄髒雙手或讓灰塵散佈空氣中。圖／LG提供
LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器具自動除塵功能，打掃不再弄髒雙手或讓灰塵散佈空氣中。圖／LG提供

LG官方線上商城歡慶1周年慶，祭出四重回饋感謝會員支持，即日起至5月22日推出全館8.5折起優惠，並於每日凌晨0時發放限量8折優惠序號，滿萬還可抽A9T-MAX吸塵器等多重回饋。5月20日當日更有快閃優惠，27吋UltraFine 5K Mac專屬顯示螢幕顯示器現省近7千，優惠價36,900元，LG 直驅變頻雙門冰箱也有限時優惠價。單筆購買30萬元，還可直接將14吋LG gram極致輕薄筆電帶回家。現在加入會員即刻獲得1,000元購物金，每筆訂單再享2%優惠，還有免運費、免安裝費、免費回收舊四機等超值福利。

疫情之下，民眾格外注重清潔、健康、智慧的居家生活。LG官方線上商城周年慶期間，首推「LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調」活動，提供免費現場場勘，為消費者推薦最適合機型、大小並額外再贈500元購物金。而LG洗衣、乾衣、護衣全系列產品也超齊全，從進門第一道防線LG Styler蒸氣電子衣櫥、TWINWash雙能洗、LG免曬衣乾衣機，還有頂級款WashTower AI智控洗乾衣機，全面滿足不同消費者需求。

另外，對抗空汙、過敏原超強大的LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，以及不怕弄髒手的LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，全套搭配讓居家更潔淨。而近期居家工作、遠端教學的強大需求，更需要添購LG gram 16吋筆電、LG UltraFine 5K頂級顯示器系列，達到最佳學習、工作效能。

LG官方線上商城也搶先預告即將推出的新品Aero Tower風革機，時尚外觀打造仿生自然風，讓你在室內也能享受清新舒適好空氣，輕鬆營造智慧居家生活，官網預購現享2,000元折扣，再加送尊榮到府養護及2個濾網。

全新LG PuriCare AeroTower結合空氣清淨機與風扇功能，提供消費者全方位的居家空氣淨化解決方案。圖／LG提供
全新LG PuriCare AeroTower結合空氣清淨機與風扇功能，提供消費者全方位的居家空氣淨化解決方案。圖／LG提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥做為進門第一道防線，使用TrueSteam天然蒸氣99.9%殺菌，不將髒污帶進門。圖／LG提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥做為進門第一道防線，使用TrueSteam天然蒸氣99.9%殺菌，不將髒污帶進門。圖／LG提供
LG DUALCOOL Wi-Fi雙迴轉變頻空調，全系列搭載雙迴轉變頻壓縮機且內建Wi-Fi，輕鬆操作外同時提供省電模式選擇，達到真正一級能效。圖／LG提供
LG DUALCOOL Wi-Fi雙迴轉變頻空調，全系列搭載雙迴轉變頻壓縮機且內建Wi-Fi，輕鬆操作外同時提供省電模式選擇，達到真正一級能效。圖／LG提供

周年慶

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