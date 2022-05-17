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堤諾「五花肉粽比薩」開賣 必勝客BBQ烤雞只要1元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
堤諾義大利比薩針對端午節，推出「五花肉粽比薩」、「古早味麻糬甜星」等品項。圖／堤諾義大利比薩提供
堤諾義大利比薩針對端午節，推出「五花肉粽比薩」、「古早味麻糬甜星」等品項。圖／堤諾義大利比薩提供

配合端午節到來，「堤諾義大利比薩」特別運用古早味肉粽元素，自即日起推出「五花肉粽比薩」，除了有義式餅皮，餡料還鋪有鹹香油飯，以及五花肉、鹹蛋黃、香菇、蝦米等肉粽常見的配料，並且淋上愛之味田辣醬增添風味，每個350元。除此之外，堤諾也將比薩盒換成「龍舟比薩盒」，同樣增添端午佳節的氣息。

另外堤諾也同步推出「古早味麻糬甜星」，以花生捲冰淇淋為發想，在星型甜比薩中，加入特製的紅豆慕斯，再放上蜜紅豆與黑糖麻糬，並且灑上花生粉與香菜，入口香甜，每個160元。同時堤諾還提供「端午套餐」，內含五花肉粽比薩、古早味麻糬甜星、開胃菜1份、飲品2杯，原價819元，優惠價639元。

連鎖比薩「必勝客」則是自即日起推出多重優惠。週一至週五至必勝客門市、APP或官網消費，點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定口味獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒），加價1元就能任選薯金幣（小份）、BBQ 烤雞（1翅1腿）、鱈魚塊（3塊）其中一項副食。（不適用於外送平台）

另外必勝客「PK雙饗卡」APP近期也推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，可以選擇任一口味紙包筆管麵及指定口味獨享比薩各一份，4套特惠888元，最高可直接現省368元。5月18日前購買PK隨饗券，消費滿額就有機會抽中Switch遊戲機。5月29日前兌換，再享520點PK點數天天抽。

必勝客推出紙包筆管麵限時加購優惠。圖／必勝客提供
必勝客推出紙包筆管麵限時加購優惠。圖／必勝客提供

必勝客 義大利 套餐

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