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從Fine到Fun gubami Social演繹陳嵐舒當代台灣料理

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
亞洲最佳女主廚陳嵐舒以gubami Social詮釋她心目中的當代台灣料理。記者沈昱嘉／攝影
亞洲最佳女主廚陳嵐舒以gubami Social詮釋她心目中的當代台灣料理。記者沈昱嘉／攝影

明明是香氣四溢的叉燒肉，卻因為加入了莊園級法芙那巧克力，聞起來竟充滿了奔放的可可與柑橘氣息！看起來是西班牙馬鈴薯烘蛋，但其中卻融入台灣經典小吃蚵仔煎，不但聞得到蛋香，也吃得到麵漿！看似是經典的法式肉凍，卻拌上馬告胡椒醬，淋上黑麻油、綴上香菜苗，猶如替經典法料批上台味披風後，再來個華麗轉身！

這一連串的驚嘆號，正是亞洲最佳女主廚陳嵐舒以gubami Social進駐新光三越A9後，帶給我們的驚喜。「這一路走來，隨著時間和經歷，對料理有不同的體悟。」陳嵐舒表示：「一開始很Fine又很嚴謹，造就了樂沐的模樣；走到gubami和小樂沐，無論是料理、餐廳風格都更加輕鬆寫意，但仍帶著許多我過去的經驗。」

從Fine到Fun這條路，陳嵐舒花了整整14年的時間才抵達。「gubami Social是一個前所未有的嘗試。它用創意融合了更多台灣、中式、西方等技巧與元素，以單點小份量呈現，讓『廚師這角色的目的，就是讓人不斷猜謎』精神發揮得更淋漓盡致，創作出我認為的當代台灣料理。」

究竟什麼是陳嵐舒心目中的「當代台灣料理」呢？「它的食材是高品質的、料理發想是創意的，讓食客們品嘗到熟悉、卻是重新體驗的味道。最重要的是融合四方後產生的優雅平衡，是我認為台灣料理的那個『台』，能呈現的最高質感。」

帶著這樣的全新概念，陳嵐舒首次來到台北開餐廳。「因為台北是一個國際都會，我們覺得像gubami Social這樣一個全新概念，比較適合以台北作為出發的起點。」她透露：「我接下的工作重心，也會放在台北。」

在gubami Social，我們感受到的是陳嵐舒身為主廚的寬廣格局，以及令人驚豔的創意與玩心。「Coco叉燒」將軟嫩的梅花豬肉醃製24小時，塗上蜂蜜後細火吊烤。結合不常入鹹食的莊園級法芙那巧克力、以及台灣食客都會很熟悉的山楂餅、豆腐乳等十幾種材料熬製的獨家醬料，讓軟嫩肉感中有著繁複精彩的深度滋味。

「巴斯克蚵仔煎餅」結合西班牙馬鈴薯烘蛋作法、並致敬台灣經典小吃蚵仔煎，倒入特製比例麵漿、高溫香煎出喀喳麵皮，再加入巴斯克紅椒、馬鈴薯跟土雞蛋烘烤出蓬鬆綿密的口感，最後刨上帕梅善乳乾酪。搶搭巴斯克風潮，品嚐蚵仔煎的香脆以及兩種「蛋蛋的酥鬆」。

「里昂酸瓜肉凍」使用台灣黑豬不同部位燉煮、冷卻後再壓製成這道在法國餐廳十分常見的料理。上方佐以醃漬蕈菇增加酸甜，拌上有柑橘香氣的本土馬告黑胡椒醬，淋上黑麻油、綴上香菜苗，口感清爽飽滿。

Coco叉燒。記者沈昱嘉／攝影
Coco叉燒。記者沈昱嘉／攝影
gubami Social設有冰淇淋Bar，讓聚會更歡樂。記者沈昱嘉／攝影
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Shushu酥燒鰻。記者沈昱嘉／攝影
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土城J蟹腳沙茶肉燥麵。記者沈昱嘉／攝影
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里昂酸瓜肉凍。記者沈昱嘉／攝影
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gubami Social即日起進入試營運，預定6月1日開幕。記者沈昱嘉／攝影
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gubami Social獨家研發「可以喝的甜點」，以不同經典糖水作為發想。「杏仁豆腐」（右）、「楊枝甘露」樣樣精彩。記者沈昱嘉／攝影
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巴斯克蚵仔煎餅。記者沈昱嘉／攝影
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陳嵐舒 蚵仔煎

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