申敏兒透視洋裝露雪白美腿 GUCCI大秀充滿神秘學魅力

在台灣時間今日凌晨，GUCCI於義大利普利亞區的蒙特城堡（Castel Del Monte）舉行了最新的時裝大秀GUCCI Cosmogonie，在這個以獨特幾何設計聞名的世界遺產建築中，創意總監Alessandro Michele再次展示了他從哲學、歷史學家著作和思想中獲得的創作靈感，並透過服裝與場地間精心配製的呈現方式，打造出一場奇幻迷人的盛大表演。包含艾兒芬妮、申敏兒、達珂塔強生等名人也都盛裝出席，其中法國女歌手露杜瓦隆更以一身西裝褲裝秀出懷胎孕肚，溫馨又時尚。

這次GUCCI Cosmogonie大秀從系列名稱和地點都透露了作品的大方向—「Cosmogonie」有宇宙源起、天體演化說的意思，而蒙特城堡中特殊的建築安排也一直被外界認為跟宇宙力量有所關聯。在秀前的幾段預告影片中，出現了星象、岩石、符碼和細胞圖等等，探討宇宙源起的意味濃厚，當中最特別的是蒙特城堡的建築圖，這座8邊形的建築有8座塔，每層有8個房間，如果從神秘理論來分析，8代表水平和垂直方向上的無限，或是宇宙力量的基礎。

這些元素給予Alessandro Michele無限靈感，他更從出生於德國的阿什肯納茲猶太裔哲學家、文化評論家和散文家Walter Benjamin的「星叢理論」、對「引文」的珍視之情中獲得力量。星叢思維意味著捕捉「一個特定的當下時刻和一個同樣特定的過往地點之間」的同步性，Alessandro Michele選在建於1229年到1249年間的蒙特城堡展示他的最新作品，恰好呼應著「在時間和空間上把遙遠的事物連結起來」的交集。而在這次系列中出現的Gorgiere百褶襞襟（或音譯作拉夫領）、受1800年代古董頭飾啟發的葫蘆形手拿包、古代浮雕珠寶等等，則是屬於Alessandro Michele自身對引文的重塑—Walter Benjamin的引文是從書中搜集而來的，Alessandro Michele的引文則是他所偏愛的歷史文化寶藏。

浩瀚的宇宙、星塵、原子等被幻化為光芒閃耀的亮片服飾，鉚釘、花朵珠串、珍珠點綴細節也延續著GUCCI精緻裝扮的DNA。幾何元素變成尖銳的襯衫領子，也可以是服裝上的色塊拼接圖樣。飄逸的薄紗長禮服，優雅中帶著性感，搭配長靴又不失帥氣個性。柔軟皮革的肩背包都往中、大尺寸發展，率性有型，幾個草莓造型小包則是俏皮可愛。壓軸登場的寶藍色天鵝絨長袍上面裝飾著寶石亮片組成的星象圖案，搭配大片蕾絲領和珍珠串頸鍊，華麗又神秘。