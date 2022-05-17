宜蘭綠舞線上旅展46折起 露營車限量百張首度開賣

進入旅遊旺季，宜蘭綠舞國際觀光飯店明(18日)起至6月1日推出「2022春夏線上旅展」，優惠最低46折起，其中，住宿券優惠每人2,197元起可入住；近年正夯的戶外露營車也首度推出旅展優惠，限量100張，4人10,888元起；每年熱銷的綠舞極景客房及Villa房型限量500張，售完為止。此外，餐券部分主打雙廳共用餐券，兩人用餐1,980元起。

購買住宿券即贈送經典浴衣及萌寵餵食體驗，換上浴衣漫步佔地5.75公頃的日式園區，可與萌寵互動打卡拍照，也可體驗各種獨家的日式DIY活動。票券使用期限至2023年5月31日。

線上旅展採電子票券，即買可即用。兩人出遊首推雙人極景客房，每間5,988元起，一泊二食7,388元起；親子或好友同遊推薦家庭四人房8,788元起，一泊二食四人10,888元起。若想保留完整私人空間，隱蔽寬敞的Villa獨棟設計房型最適合家族出遊或是辦趴，一泊二食17,500元起，Villa住宿券再加碼贈送和菓子製作或抹茶體驗二擇一。

園區蝶舞咖啡廳及舞饌日式料理也聯袂推出「平日雙人共用餐券+風呂泳池共用券」，每套適用雙人1,980元。另有專為老饕或多人用餐設計的兩套「平日雙人共用餐券」、四人用餐3,200元，也可雙人分兩次享用蝶舞咖啡廳的異國料理、以及匠心匯製的舞饌日式料理。