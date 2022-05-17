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萬寶龍「高藝術性系列」 多重工藝致意首度登頂白朗峰

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
限量款5的筆身上結合了17種不同色調與材質如羊皮紙、珍珠母貝、皮革，以鑲嵌細工展現雄偉山峰的自然絕景。圖 / 萬寶龍提供
限量款5的筆身上結合了17種不同色調與材質如羊皮紙、珍珠母貝、皮革，以鑲嵌細工展現雄偉山峰的自然絕景。圖 / 萬寶龍提供

嚴格來說，人們從來沒有「征服」過哪一座山岳，而是透過攀爬與體驗，在山岳中感受內在和天地的共鳴。萬寶龍（Montblanc）推出新款高藝術性系列書寫工具，以品牌原點、西歐最高峰的白朗峰（Mont Blanc）為靈感，將山巒峰頂之美，以具象或抽象的手法，層層演繹。

包含限量款333、86、10、5、1的五款高藝術系列「致敬首度登頂白朗峰」書寫工具，由一脈相承的設計語彙如仿照霞慕尼附近的Mer de Glace冰川、人類初次成功登頂的法文8 Août 1786字樣（1786年8月8日）、象徵登山者必備的登山杖和斧頭、雪絨花等元素，以鐫刻、亮漆、裝飾等各種手法，散見書寫工具的不同細節。

其中「限量款86」的筆蓋以胡桃木打造，除了向阿爾卑斯山地區傳統的木雕藝術致意，並巧妙重現白朗峰山坡上的阿爾卑斯羱羊與歐洲山羚，唯妙唯肖；「限量款10」的筆蓋使用白朗峰的花崗岩製作，Au750純黃金的筆尾末端再鑲有原產於阿爾卑斯山的綠色砂金石，並以藍寶石水晶玻璃覆蓋，翠綠而動容；全系列的壓箱寶首推 「限量款1」，其Au750純白金筆蓋更飾有微型灰調琺瑯畫，筆蓋的下半部分則鑲嵌了鑽石或覆以藍色亮漆，呈現天際線在深淺濃淡的變化莫測，也向瑞士博物學家Horace-Bénédict de Saussure曾發明的「天空藍度測量儀」致敬。

限量款333訂價為90萬3,300元，限量款86、10、5與1因為高單價商品，僅公佈歐元訂價，約自50,000歐元至150萬元不等，其中限量款333預計五月下旬到貨，可直接洽詢品牌專賣店、提前預訂。

萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款333，訂價90萬3,300元，已可預訂、約將於五月底到貨台灣。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款333，訂價90萬3,300元，已可預訂、約將於五月底到貨台灣。圖 / 萬寶龍提供
仿照霞慕尼附近的Mer de Glace冰川、鐫刻、亮漆、裝飾等各種手法，大量出現在高藝術性系列書寫工具之中。圖 / 萬寶龍提供
仿照霞慕尼附近的Mer de Glace冰川、鐫刻、亮漆、裝飾等各種手法，大量出現在高藝術性系列書寫工具之中。圖 / 萬寶龍提供
「限量款10」的筆蓋使用了白朗峰的花崗岩製作，Au750純黃金的筆尾末端再鑲有原產於阿爾卑斯山的綠色砂金石，並以藍寶石水晶玻璃覆蓋。圖 / 萬寶龍提供
「限量款10」的筆蓋使用了白朗峰的花崗岩製作，Au750純黃金的筆尾末端再鑲有原產於阿爾卑斯山的綠色砂金石，並以藍寶石水晶玻璃覆蓋。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款1，建議售價約歐元150萬歐元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款1，建議售價約歐元150萬歐元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款333，訂價90萬3,300元，已可預訂、約將於五月底到貨台灣。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款333，訂價90萬3,300元，已可預訂、約將於五月底到貨台灣。圖 / 萬寶龍提供

阿爾卑斯山 品牌

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