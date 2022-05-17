快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

教育部拍板 確診輕症考生可參加醫牙中醫系二階甄試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

i郵箱即日起也能「洗衣服」 momo下單還能抽Gogoro

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
即日起至5月底止，只要在momo購物網下單，並選擇使用i郵箱取件，每筆成功訂單(無取消訂單或辦理退貨者)，即享1次抽獎機會。圖／中華郵政提供
即日起至5月底止，只要在momo購物網下單，並選擇使用i郵箱取件，每筆成功訂單(無取消訂單或辦理退貨者)，即享1次抽獎機會。圖／中華郵政提供

為了拓展i郵箱的市場，中華郵政今表示，即日起和U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾可於「速喜樂線上預約」APP，選擇透過郵局i郵箱，將待洗衣物或床組送至速喜樂各門市，進行洗滌烘乾與摺整後，再回送至民眾指定取件i郵箱，藉由雙向便利物流，提供民眾快速便捷的「送洗及取件」服務。

中華郵政表示，使用速喜樂送洗服務前，須先下載「速喜樂線上預約」APP，選擇「洗衣床組收送服務」，即可取得i郵箱寄件之郵件號碼及驗證碼，將衣物或床組包裝妥當攜至任一i郵箱時，選擇「特約戶寄件」功能，掃讀APP顯示的郵件QR Code列印託運單，並依i郵箱螢幕指示操作，將衣物置入儲格，即可輕鬆完成寄件，送洗全程零接觸。

中華郵政公司表示，目前全台i郵箱已佈建超過2400座，合作項目涵蓋二手物資交換、網購寄件、拍賣取寄件、物資捐贈、物流業者宅轉箱、代收貨款及環保回收（如：咖啡膠囊）等，續新增與洗衣業者合作，方便民眾隨時送洗及領取洗妥衣物。

中華郵政也提到，為鼓勵民眾網購使用i郵箱取件，即日起至5月底止，只要在momo購物網下單，並選擇使用i郵箱取件，每筆成功訂單(無取消訂單或辦理退貨者)，即享1次抽獎機會，獎項包括Gogoro VIVA Basic、iPhone 13 Pro 128G、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、ECOVACS科沃DEEBOT T8 AIVI+旗艦掃地機器人及中華郵政EZPoint 500點等。詳情可至活動網頁(https://iboxmothersday.com.tw)查詢。

中華郵政今表示，即日起和U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾可於「速喜樂線上預約」APP，選擇透過郵局i郵箱，將待洗衣物或床組送至速喜樂各門市。圖／中華郵政提供
中華郵政今表示，即日起和U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾可於「速喜樂線上預約」APP，選擇透過郵局i郵箱，將待洗衣物或床組送至速喜樂各門市。圖／中華郵政提供

中華郵政 網購

延伸閱讀

屏東芒果產季遇物流塞車 中華郵政協助收寄

清純偶像美胸被看光！MOMO「飽滿胸型」撐爆上衣鈕扣　上帝視角俯拍S曲線藏不住

持續走向國際市場！Gogoro宣布今年夏天將進軍以色列

Gogoro攜手Metro Motor、Paz 集團插旗以色列

相關新聞

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」 今起陸續暫停供應

繼日前薯餅缺貨後，連鎖速食「麥當勞」近期又傳出「薯條缺貨」的訊息，引起許多外食族擔憂。對此，麥當勞官方表示，因全球航運不...

東區人氣店「咖朵咖啡」熄燈！網友淚：美味舒芙蕾再見

東區知名咖啡館「咖朵」於臉書宣告，「我們決定在5月底暫停營業，準備搬離東區。咖朵存在東區已超過10年，然而，扣除疫情，一...

宜蘭綠舞線上旅展46折起 露營車限量百張首度開賣

進入旅遊旺季，宜蘭綠舞國際觀光飯店明(18日)起至6月1日推出「2022春夏線上旅展」，優惠最低46折起，其中，住宿券優...

萬寶龍「高藝術性系列」 多重工藝致意首度登頂白朗峰

嚴格來說，人們從來沒有「征服」過哪一座山岳，而是透過攀爬與體驗，在山岳中感受內在和天地的共鳴。萬寶龍（Montblanc...

「偽出國」最佳選擇 文藝復興藝術饗宴六月高雄上線

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」宣佈6月25日到10月6日移展到高雄國立科學工藝博物館，讓南台灣觀眾不必出國就能看到文藝復興時期24位大師284幅鉅作，將是今年夏天「偽出國」最佳選擇！

盤點全台6間必吃的甕仔雞 外酥內嫩、鮮嫩多汁的好滋味！

香氣十足的雞肉精華，讓你一吃就愛上！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。