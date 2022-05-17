i郵箱即日起也能「洗衣服」 momo下單還能抽Gogoro

為了拓展i郵箱的市場，中華郵政今表示，即日起和U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾可於「速喜樂線上預約」APP，選擇透過郵局i郵箱，將待洗衣物或床組送至速喜樂各門市，進行洗滌烘乾與摺整後，再回送至民眾指定取件i郵箱，藉由雙向便利物流，提供民眾快速便捷的「送洗及取件」服務。

中華郵政表示，使用速喜樂送洗服務前，須先下載「速喜樂線上預約」APP，選擇「洗衣床組收送服務」，即可取得i郵箱寄件之郵件號碼及驗證碼，將衣物或床組包裝妥當攜至任一i郵箱時，選擇「特約戶寄件」功能，掃讀APP顯示的郵件QR Code列印託運單，並依i郵箱螢幕指示操作，將衣物置入儲格，即可輕鬆完成寄件，送洗全程零接觸。

中華郵政公司表示，目前全台i郵箱已佈建超過2400座，合作項目涵蓋二手物資交換、網購寄件、拍賣取寄件、物資捐贈、物流業者宅轉箱、代收貨款及環保回收（如：咖啡膠囊）等，續新增與洗衣業者合作，方便民眾隨時送洗及領取洗妥衣物。