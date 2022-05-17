快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ZARA攜手Bally創意總監打造限定男裝 不用求代買！在台灣也能入手了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ZARA首度與Bally創意總監，也是高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，推出全新的RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA首度與Bally創意總監，也是高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，推出全新的RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA首度與Bally創意總監，也是高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，推出全新的RHU男裝系列，不僅維持親民訂價，現在台灣消費者也能買到了。 H&M的Divided支線則有未來元宇宙系列，利用數位美學融合道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩，重新詮釋街頭穿搭。

雖然ZARA不像其競爭對手，時常或是固定與品牌、設計師跨界合作，不過每每有聯名系列，總是會引起時裝迷們搶購。像是過去就曾與韓國潮牌ADER Error聯手，推出一上市就被秒殺的AZ Collection，然而這些叫好又叫座的設計，台灣消費者並無緣可入手。不過，ZARA這季無預警的推出與人氣潮牌RHUIGI設計師Rhuigi Villaseñor合作，打造全新系列Redesigning Human Uniform ™系列（簡稱RHU）男裝，即日起在品牌官網、統領店、101門市、京站門市、漢神巨蛋門市都買得到了。

全新的RHU系列，延續了Rhuigi Villaseñor擅長的美式休閒穿搭理念，但擷取80年代的風格靈感，像是當時蔚為流行的運動服裝，以及融入長春藤聯盟學院特色。設計師結合奢侈與街頭，包含牛仔、機能長褲、騎士外套與復古校徽，貫穿整個系列，同時運用科技尼龍材質打造寬版襯衫式外套與運動褲。對於這系列，Rhuigi Villaseñor也表示「休閒運動將是未來時尚風潮，現有的服裝流派都可自由突破並混合，塑造更不拘一格的個人風采， RHU系列就是我的表達方式」。的確從曝光的Look來看，RHU系列的確充滿了潮牌Rhude的特色，但帶有復古元素，以及機能運動的設計。對消費者而言，能以Rhude約十分之一的定價，就能入手相同手筆的服裝，十分超值。

H&M Divided支線未來元宇宙系列，利用數位美學融合道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩，重新詮釋街頭穿搭。圖／H&M提供
H&M Divided支線未來元宇宙系列，利用數位美學融合道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩，重新詮釋街頭穿搭。圖／H&M提供

另外，H&M Divided支線所推出的未來元宇宙系列，為了要凸顯街頭風格，能在虛擬和現實之間無拘切換。品牌將道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩加入，在充滿科幻風格的基調上，增添迷幻配色、機械字體、星球圖案等設計元素。打造了舒適襯衫搭配短版上衣，營造豐富視覺層次；或是印花T恤疊穿塑腰半長裙並以金屬感配飾點綴，展露率性前衛。

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供
ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

H&M Divided加大版襯衫799元。圖／H&M提供
H&M Divided加大版襯衫799元。圖／H&M提供

H&M Divided運動短裙699元。圖／H&M提供
H&M Divided運動短裙699元。圖／H&M提供

H&M Divided圖案運動洋裝799元。圖／H&M提供
H&M Divided圖案運動洋裝799元。圖／H&M提供

品牌 ZARA H&M

延伸閱讀

元宇宙大商機 大華元宇宙科技50 ETF今掛牌

寫給每個人的未來之書：《登入元宇宙》

大華銀元宇宙ETF上市

元宇宙議題夯 南市創新基地談產業趨勢

相關新聞

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」 今起陸續暫停供應

繼日前薯餅缺貨後，連鎖速食「麥當勞」近期又傳出「薯條缺貨」的訊息，引起許多外食族擔憂。對此，麥當勞官方表示，因全球航運不...

東區人氣店「咖朵咖啡」熄燈！網友淚：美味舒芙蕾再見

東區知名咖啡館「咖朵」於臉書宣告，「我們決定在5月底暫停營業，準備搬離東區。咖朵存在東區已超過10年，然而，扣除疫情，一...

宜蘭綠舞線上旅展46折起 露營車限量百張首度開賣

進入旅遊旺季，宜蘭綠舞國際觀光飯店明(18日)起至6月1日推出「2022春夏線上旅展」，優惠最低46折起，其中，住宿券優...

萬寶龍「高藝術性系列」 多重工藝致意首度登頂白朗峰

嚴格來說，人們從來沒有「征服」過哪一座山岳，而是透過攀爬與體驗，在山岳中感受內在和天地的共鳴。萬寶龍（Montblanc...

「偽出國」最佳選擇 文藝復興藝術饗宴六月高雄上線

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」宣佈6月25日到10月6日移展到高雄國立科學工藝博物館，讓南台灣觀眾不必出國就能看到文藝復興時期24位大師284幅鉅作，將是今年夏天「偽出國」最佳選擇！

盤點全台6間必吃的甕仔雞 外酥內嫩、鮮嫩多汁的好滋味！

香氣十足的雞肉精華，讓你一吃就愛上！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。