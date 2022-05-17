ZARA攜手Bally創意總監打造限定男裝 不用求代買！在台灣也能入手了

ZARA首度與Bally創意總監，也是高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，推出全新的RHU男裝系列，不僅維持親民訂價，現在台灣消費者也能買到了。 H&M的Divided支線則有未來元宇宙系列，利用數位美學融合道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩，重新詮釋街頭穿搭。

雖然ZARA不像其競爭對手，時常或是固定與品牌、設計師跨界合作，不過每每有聯名系列，總是會引起時裝迷們搶購。像是過去就曾與韓國潮牌ADER Error聯手，推出一上市就被秒殺的AZ Collection，然而這些叫好又叫座的設計，台灣消費者並無緣可入手。不過，ZARA這季無預警的推出與人氣潮牌RHUIGI設計師Rhuigi Villaseñor合作，打造全新系列Redesigning Human Uniform ™系列（簡稱RHU）男裝，即日起在品牌官網、統領店、101門市、京站門市、漢神巨蛋門市都買得到了。

全新的RHU系列，延續了Rhuigi Villaseñor擅長的美式休閒穿搭理念，但擷取80年代的風格靈感，像是當時蔚為流行的運動服裝，以及融入長春藤聯盟學院特色。設計師結合奢侈與街頭，包含牛仔、機能長褲、騎士外套與復古校徽，貫穿整個系列，同時運用科技尼龍材質打造寬版襯衫式外套與運動褲。對於這系列，Rhuigi Villaseñor也表示「休閒運動將是未來時尚風潮，現有的服裝流派都可自由突破並混合，塑造更不拘一格的個人風采， RHU系列就是我的表達方式」。的確從曝光的Look來看，RHU系列的確充滿了潮牌Rhude的特色，但帶有復古元素，以及機能運動的設計。對消費者而言，能以Rhude約十分之一的定價，就能入手相同手筆的服裝，十分超值。

H&M Divided支線未來元宇宙系列，利用數位美學融合道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩，重新詮釋街頭穿搭。圖／H&M提供

另外，H&M Divided支線所推出的未來元宇宙系列，為了要凸顯街頭風格，能在虛擬和現實之間無拘切換。品牌將道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩加入，在充滿科幻風格的基調上，增添迷幻配色、機械字體、星球圖案等設計元素。打造了舒適襯衫搭配短版上衣，營造豐富視覺層次；或是印花T恤疊穿塑腰半長裙並以金屬感配飾點綴，展露率性前衛。

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

ZARA與高端潮牌Rhude設計師Rhuigi Villaseñor共同合作，打造全新RHU男裝系列。圖／ZARA提供

H&M Divided加大版襯衫799元。圖／H&M提供

H&M Divided運動短裙699元。圖／H&M提供