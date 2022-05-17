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耀眼盛夏之旅！香奈兒時尚裸光彩妝讓女人「胸懷大志」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒時尚裸光系列，在2022年夏天讓女人綻放自然光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光系列，在2022年夏天讓女人綻放自然光芒。圖／香奈兒提供

準備迎接燦爛的夏日吧！2022年，香奈兒以時尚裸光系列彩妝，來場自然耀眼的盛夏之旅，讓女人「胸懷大志」，包括臉部、身體與秀髮產品，都推出升級的大容量版，讓女人每回上妝，更能隨性與愜意，打造出能散發耀眼、晶透感的氣質。

想要造出彷彿微微曬過太陽的明亮、熏紅感，可使用香奈兒時尚裸光蜜粉餅PLUS版，可以打亮臉部、肩頸與鎖骨，甚至手臂與雙腿均能使用，薄透的閃耀粉質，在肌膚上透出光澤感，擁有嫩粉與蜜桃兩種色選。而香奈兒KABUKI刷PLUS版，不僅能使用在時尚裸光蜜粉餅，KABUKI刷還變大了，上妝更顯恣意隨性。

喜歡古銅金的膚色，則可用香奈兒時尚裸光輕紗精華油，加大版250ml容量，可使用在臉部、秀髮上，在肩頸、雙腿與鎖骨，都能綻放出細緻的古銅金光澤，感受夏日的魅力。

最後定妝時，香奈兒輕盈完美蜜粉新推出玫瑰粉色，使用後彷彿上了玫瑰濾鏡，讓臉龐煥亮，有著自然粉嫩的妝感，讓夏日的女人獨具魅力。

香奈兒時尚裸光蜜粉餅 PLUS版 嫩粉／2,840元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光蜜粉餅 PLUS版 嫩粉／2,840元。圖／香奈兒提供
香奈兒輕盈完美蜜粉 限量玫瑰粉／2,150元。圖／香奈兒提供
香奈兒輕盈完美蜜粉 限量玫瑰粉／2,150元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光輕紗精華油／3,070元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光輕紗精華油／3,070元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光系列「盛夏之旅」。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光系列「盛夏之旅」。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光系列，在2022年夏天讓女人綻放自然光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光系列，在2022年夏天讓女人綻放自然光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒KABUKI刷 PLUS版／2,200元。圖／香奈兒提供
香奈兒KABUKI刷 PLUS版／2,200元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光系列，女人在陽光下也能綻放光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光系列，女人在陽光下也能綻放光芒。圖／香奈兒提供
2022年夏天香奈兒時尚裸光系列，加大版設計，讓女人化妝更恣意。圖／香奈兒提供
2022年夏天香奈兒時尚裸光系列，加大版設計，讓女人化妝更恣意。圖／香奈兒提供

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