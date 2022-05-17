「偽出國」最佳選擇 文藝復興藝術饗宴六月高雄上線

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」宣佈6月25日到10月6日移展到高雄國立科學工藝博物館，讓南台灣觀眾不必出國就能看到文藝復興時期24位大師284幅鉅作，將是今年夏天「偽出國」最佳選擇！

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」由台灣、義大利、美國等跨國團隊攜手策辦，是全球第一個匯集文藝復興300年藝術精華的展覽，運用原寸仿真、AR介紹及540°環場播映、穹頂圓弧投影、立體環繞音效等技術，多元呈現及重新演繹全球36家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興大師代表畫作，以及「世界文化遺產」佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，提供觀眾極致的沉浸式體驗。

會動的文藝復興-展區實景。圖/翡冷翠文創提供

義大利經濟貿易文化推廣辦事處（IETCPO）代表紀大為表示，以往有非常多台灣旅客前往義大利旅遊，近兩年因為疫情受到影響，「會動的文藝復興」展覽利用科技的手法讓大家宛如親身走訪義大利博物館，非常值得觀賞。

副總統賴清德也表示，以前去國外參觀博物館時都被人潮推著走，很難仔細欣賞，「會動的文藝復興」展覽不但可以近距離觀賞名畫，還有動態展示、細部解說，讓觀眾跨越時空享受聲光之美，兼具藝術性、教育性、娛樂性和社交性，「全國民眾千萬不要錯過！」

會動的文藝復興展即將於6月高雄科工館與大家見面。圖/翡冷翠文創提供

台北市副市長黃珊珊、立法委員蔣萬安則不約而同對聖母百花大教堂壁畫「末日審判」的穹頂投影驚豔不已，讓觀眾在9公尺高的充氣巨蛋內近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及壁畫「末日審判」構圖繁瑣精細，感受前所未有的視覺體驗，推薦學生和親子一定要來。

藝人蔡依林、陳柏霖、韋禮安則大力推薦展覽的配樂，由歐洲音樂大師根據文藝復興畫家們不同風格所創作的樂曲時而磅礴、時而悠揚、時而歡快、時而低迴，增添沉浸式體驗，「視覺、聽覺和心靈都得到療癒，是一場難得的藝術饗宴。」

主辦單位翡冷翠文創表示，高雄場原訂去年夏天和台北場同時舉辦，因為疫情和場地檔期而延後一年，為了感謝南台灣觀眾支持和等候，以及發揮科工館場地優勢，展覽內容和動線將會升級，敬請期待。門票即日起至6月24日預售，優惠價390元，購票請上 udn售票網 。

會動的文藝復興-高雄站。圖/翡冷翠文創提供

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」展覽資訊

展覽日期：2022/6/25（六）～ 2022/10/06（四）

展覽時間：09:00～17:000（16:00停止售票）

展覽地點：國立科學工藝博物館（高雄市三民區九如一路720號）