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狂飆273億台幣！麥克羅威典藏締造拍賣史最貴紀錄
紐約當地時間5月16日由蘇富比（Sotheby’s）舉辦的美國房產大亨麥克羅威典藏（The Macklowe Collection）拍賣第二部分，共30件拍品全數成交，總交易額達2.46億美元，加上去年11月以6.76億美元總額刷新單一收藏家拍賣紀錄的第一部份共35件拍品，以逾9.2億美元（約273億台幣）成為拍賣史上最高價的私人收藏。
85歲的美國房產大亨麥克羅威（Harry Macklowe）與結縭近60年的前妻Linda，離婚官司因財產分配問題而拖延多年，法官裁定他們必須於2023年前拍賣165件收藏中價值最高的65件來為婚姻劃下句點。而這系列質量均優的戲當代藝術經典，立刻成為全球最矚目的搶手貨。
總結兩場拍賣，有5成拍品以高於高估價的價格成成交，並刷新了4位藝術家的拍賣紀錄：波拉克（Jackson Pollock，6120萬美元）、裝置藝術家Robert Irwin （830萬美元）、海澤（Michael Heizer，110萬美元）、抽象藝術家艾格尼絲馬丁（Agnes Martin，1,770萬美元）。
和去年11月舉辦的第一部份拍賣相同，抽象藝術大師的傑作是兵家必爭之地，焦點無疑是領銜的羅斯科（Mark Rothko）從未曝光過的1960年大作，最後在與另一亞洲藏家激烈搶標後，由蘇富比紐約的主席Grégoire Billault以4,800萬美元得標。Willem de Kooning的1961年作品「無題」也在6方藏家強力競標之下已遠超拍前估價的1780萬美元成交。普普大師安迪沃荷1986自畫像，最終由日本藏家以1870萬美元得標。
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