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餐點顏值超高 快把DIOR蒙田總店餐廳列入踩點清單吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
經過兩年的修繕期，坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，其中Monsieur Dior餐廳、Pâtisserie Dior甜點坊更是充滿了打卡踩點魅力。圖／DIOR提供
經過兩年的修繕期，坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，其中Monsieur Dior餐廳、Pâtisserie Dior甜點坊更是充滿了打卡踩點魅力。圖／DIOR提供

經過兩年的修繕期，坐落於蒙田大道（Avenue Montaigne）30號的DIOR總店（Dior 30 Montaigne）全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等，其中Monsieur Dior餐廳、Pâtisserie Dior甜點坊更是充滿了打卡踩點魅力，無論是內部裝潢或餐點本身，都具備了「高顏值」，勢必會成為全面解封後的熱門景點。

Monsieur Dior餐廳、Pâtisserie Dior甜點坊都由法國主廚Jean Imbert坐鎮。餐廳方面，由主廚與合作夥伴Antony Clémot一起鑽研品牌傳承和歷史進而設計出菜單，招牌菜色則來自迪奧先生最喜歡的食譜，再搭配上獨家Dior Maison餐具系列，視覺、味覺都兼顧。供應的葡萄酒是向特殊地域和DIOR歷程中的關鍵年份致敬，酒藏甚至有1947年份的佳釀，彰顯出款待顧客的心意，也呼應自詡為美食家的迪奧先生，不論為自己或賓客都只願提供「最好的」的堅持。

餐廳內牆由Claudia Wieser設計的幾何拼接鏡面配上Guy Limone的影像作品為裝飾主軸，數千張紅、黑和白色調影像組成的原創裝置藝術取材自DIOR檔案舊照和藝術家個人收藏。另外，餐廳內還展示了藝術家René Bouché簽名油畫作品《Christian Dior à Table》。

而俯瞰茂盛玫瑰園的甜點坊Le Pâtisserie Dior，從早餐到下午茶皆有供餐。在其所提供的甜點上也能看到品牌經典符碼和標誌。糕點師和咖啡師在此也提供客製化服務，賓客能享受精緻糕點和精選咖啡。

搭配上獨家Dior Maison餐具系列，視覺、味覺都兼顧。圖／DIOR提供
搭配上獨家Dior Maison餐具系列，視覺、味覺都兼顧。圖／DIOR提供
由主廚Jean Imbert與合作夥伴Antony Clémot一起鑽研品牌傳承和歷史進而設計出菜單，招牌菜色則來自迪奧先生最喜歡的食譜。圖／DIOR提供
由主廚Jean Imbert與合作夥伴Antony Clémot一起鑽研品牌傳承和歷史進而設計出菜單，招牌菜色則來自迪奧先生最喜歡的食譜。圖／DIOR提供
Le Pâtisserie Dior甜點坊從早餐到下午茶皆有供餐。圖／DIOR提供
Le Pâtisserie Dior甜點坊從早餐到下午茶皆有供餐。圖／DIOR提供
DIOR總店-迪奧藝廊。圖／DIOR提供
DIOR總店-迪奧藝廊。圖／DIOR提供
Le Pâtisserie Dior甜點坊所提供的甜點上也能看到品牌經典符碼和標誌。圖／DIOR提供
Le Pâtisserie Dior甜點坊所提供的甜點上也能看到品牌經典符碼和標誌。圖／DIOR提供
搭配上獨家Dior Maison餐具系列，視覺、味覺都兼顧。圖／DIOR提供
搭配上獨家Dior Maison餐具系列，視覺、味覺都兼顧。圖／DIOR提供
坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供
坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供
Le Pâtisserie Dior甜點坊所提供的甜點上也能看到品牌經典符碼和標誌。圖／DIOR提供
Le Pâtisserie Dior甜點坊所提供的甜點上也能看到品牌經典符碼和標誌。圖／DIOR提供
坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供
坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供
Monsieur Dior餐廳、Pâtisserie Dior甜點坊都由法國主廚Jean Imbert坐鎮。圖／DIOR提供
Monsieur Dior餐廳、Pâtisserie Dior甜點坊都由法國主廚Jean Imbert坐鎮。圖／DIOR提供
DIOR總店-迪奧藝廊。圖／DIOR提供
DIOR總店-迪奧藝廊。圖／DIOR提供
由主廚Jean Imbert與合作夥伴Antony Clémot一起鑽研品牌傳承和歷史進而設計出菜單，招牌菜色則來自迪奧先生最喜歡的食譜。圖／DIOR提供
由主廚Jean Imbert與合作夥伴Antony Clémot一起鑽研品牌傳承和歷史進而設計出菜單，招牌菜色則來自迪奧先生最喜歡的食譜。圖／DIOR提供
Le Restaurant Monsieur Dior的餐廳展示了法式生活藝術的簡約優雅。圖／DIOR提供
Le Restaurant Monsieur Dior的餐廳展示了法式生活藝術的簡約優雅。圖／DIOR提供
坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供
坐落於蒙田大道30號的DIOR總店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供
餐廳內牆由Claudia Wieser設計的幾何拼接鏡面配上Guy Limone的影像作品為裝飾主軸，數千張紅、黑和白色調影像組成的原創裝置藝術取材自DIOR檔案舊照和藝術家個人收藏。圖／DIOR提供
餐廳內牆由Claudia Wieser設計的幾何拼接鏡面配上Guy Limone的影像作品為裝飾主軸，數千張紅、黑和白色調影像組成的原創裝置藝術取材自DIOR檔案舊照和藝術家個人收藏。圖／DIOR提供
經過兩年的修繕期，坐落於蒙田大道上的DIOR旗艦店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供
經過兩年的修繕期，坐落於蒙田大道上的DIOR旗艦店全新開幕，整體包含了展覽空間、高級珠寶工坊、高級訂製服工坊等等。圖／DIOR提供

Dior 甜點 藝術家

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