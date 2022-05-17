鬼滅之刃、我不是胖虎 大展登台！今夏必看特展懶人包

今年夏天有許多超大咖展覽強勢登台，包括超高人氣的日本動畫「鬼滅之刃」、迎接80周年的「普立茲新聞攝影獎」，以及傳奇建築大師「挑戰─安藤忠雄展」等超過10個夢幻大展，皆將於6月中旬陸續開展。旅遊體驗電商平台KKday即起推出「KKday藝文季」系列活動，第一波預售票主打指定展覽滿500現折50，滿千再加碼抽星級飯店住宿券。

讓大人、小孩都為之瘋狂的「鬼滅之刃全集中展」，台灣是全亞洲巡迴的第一站，台灣的粉絲們可在6月25日起搶先一睹鬼殺隊的帥氣魅力。KKday也獨家販售印有「惡鬼滅殺」圖樣的隨身噴瓶套票，一開賣就掀起搶購熱潮。

作品同樣膾炙人口的「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，也將於6月18日登台。高畑勲經典動畫名場景重現，打造作品精彩氛圍，彷佛置身動畫世界中。

此外，還有人氣插畫家不二馬大叔打造的超人氣萌虎貼圖「我不是胖虎周年展」，也將於6月24日起在松山文創園區北向製菸工廠盛大展出，展區將集結大家最喜歡的經典場景、立體造型跟貼圖對話，台灣展區更將獨家提供超過千項必買的超值周邊商品。

過去曾經來台的「普立茲新聞攝影獎80週年展」，6月23日在華山文創園區登場，主打橫跨80年、136幀得獎作品，今年更特別設立「疫情下的世界」專區，讓台灣民眾可以透過紀實照片看到各國的疫情生活。KKday在預售票期間獨家販售限量即可拍套票，售價800元，文青感十足且別具紀念價值。

喜愛新潮藝術的民眾，前衛而瘋狂的「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」和來自全球頂尖AI創作團隊的「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」

擁有「插畫界奧斯卡」名譽、也是全世界最大的圖畫書展「波隆納世界插畫大展」，6月21日起在華山1914文創園區開展，現場將會展來自世界24個國家、85位插畫家、378件原畫作品，透過造景、投影及聲光特效等多元手法，營造不同於傳統書展的沉浸式體驗，讓無字繪本「動」起來，帶來不同以往的「閱讀」感受。透過KKday預訂，可享單人票74折優惠、雙人套票再加贈「獨家授權插畫口罩兩盒」。