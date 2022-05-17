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Onitsuka Tiger插旗台中打造新形象店 首獻日本職人手工櫻花鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger台中大遠百店，也提供由創意總監Andrea Pompilio操刀，並曾登上米蘭時裝周的春夏服飾系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger台中大遠百店，也提供由創意總監Andrea Pompilio操刀，並曾登上米蘭時裝周的春夏服飾系列。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger進駐台中大遠百3樓，打造品牌全新形象店。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger進駐台中大遠百3樓，打造品牌全新形象店。圖／Onitsuka Tiger提供

時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）繼4月於台北101成立品牌首間旗艦店後，立刻再下一城，進駐台中大遠百，打造全新形象店。同時曝光由職人手工繪製的「櫻花」限定鞋款，讓中台灣的消費者也能完整感受Onitsuka Tiger所呈現的日式時尚美學。

在4月中旬，Onitsuka Tiger在台成立首間品牌旗艦店後，獲得空前的迴響與討論。於是，品牌就打鐵趁熱，選在同樣具有百萬人口的台中，打造嶄新旗艦店。全新的Onitsuka Tiger據點，就位於台中大遠百的三樓，擁有大面積透明玻璃，來展示各系列單品。店裝設計也延續了台北101旗艦店的概念，採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸，為最新的日本店裝風格。也同樣提供全系列商品，包含當代設計系列、經典鞋款、孩童衣鞋、以及引以為豪的NIPPON MADE系列。更包括了部分由創意總監Andrea Pompilio操刀，並曾登上米蘭時裝周的春夏服飾系列。

在一系列新品中，更有熱騰騰剛上市的SAKURA SERIES（櫻花系列）女鞋，最大特色就是由職人親手一雙雙將朵朵櫻花繪製在鞋面，讓「櫻吹雪」的浪漫景色從腳尖上綻放。Onitsuka Tiger利用品牌經典鞋型MEXICO 66 SD與充滿日式春季文化的櫻花相結合，推出二種配色，純白鞋面搭配漸變色的粉紅花瓣，或是銀色鞋面則畫上淺粉花簇，讓柔美風格裡增添一絲前衛感。

Onitsuka Tiger台中大遠百店裝設計也延續了台北101旗艦店的概念，採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger台中大遠百店裝設計也延續了台北101旗艦店的概念，採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger SAKURA SERIES系列MEXICO 66 SD女鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger SAKURA SERIES系列MEXICO 66 SD女鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger SAKURA SERIES系列MEXICO 66 SD女鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger SAKURA SERIES系列MEXICO 66 SD女鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 櫻花

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