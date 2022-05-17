Onitsuka Tiger插旗台中打造新形象店 首獻日本職人手工櫻花鞋

Onitsuka Tiger進駐台中大遠百3樓，打造品牌全新形象店。圖／Onitsuka Tiger提供

時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）繼4月於台北101成立品牌首間旗艦店後，立刻再下一城，進駐台中大遠百，打造全新形象店。同時曝光由職人手工繪製的「櫻花」限定鞋款，讓中台灣的消費者也能完整感受Onitsuka Tiger所呈現的日式時尚美學。

在4月中旬，Onitsuka Tiger在台成立首間品牌旗艦店後，獲得空前的迴響與討論。於是，品牌就打鐵趁熱，選在同樣具有百萬人口的台中，打造嶄新旗艦店。全新的Onitsuka Tiger據點，就位於台中大遠百的三樓，擁有大面積透明玻璃，來展示各系列單品。店裝設計也延續了台北101旗艦店的概念，採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸，為最新的日本店裝風格。也同樣提供全系列商品，包含當代設計系列、經典鞋款、孩童衣鞋、以及引以為豪的NIPPON MADE系列。更包括了部分由創意總監Andrea Pompilio操刀，並曾登上米蘭時裝周的春夏服飾系列。

在一系列新品中，更有熱騰騰剛上市的SAKURA SERIES（櫻花系列）女鞋，最大特色就是由職人親手一雙雙將朵朵櫻花繪製在鞋面，讓「櫻吹雪」的浪漫景色從腳尖上綻放。Onitsuka Tiger利用品牌經典鞋型MEXICO 66 SD與充滿日式春季文化的櫻花相結合，推出二種配色，純白鞋面搭配漸變色的粉紅花瓣，或是銀色鞋面則畫上淺粉花簇，讓柔美風格裡增添一絲前衛感。

Onitsuka Tiger台中大遠百店裝設計也延續了台北101旗艦店的概念，採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger SAKURA SERIES系列MEXICO 66 SD女鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供