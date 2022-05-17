太精緻可愛了！CHAUMET冠冕立體書結合珠寶和浪漫愛情

封建時代的貴族仕女，會依照活動場合的不同配戴不同形式的冠冕，這也成了歐洲珠寶歷史上最為人津津樂道的經典。繼2018年，以冠冕聞名的法國皇室珠寶品牌CHAUMET出版「The Enchanted Tiara」以冠冕為主題的立體童書後，2022年，品牌回顧近240年來所製作過的史上經典皇冠，重現這些知名皇冠背後的故事，推出「Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras」冠冕立體書，以10頂冠冕述說10個唯美夢幻的童話故事。

自 1780年至今，CHAUMET的頂級珠寶工坊打造出超過千頂冠冕作品。CHAUMET以尊貴高雅的藝術眼光，為歐洲皇室設計打造輝煌典雅的珠寶頭飾，並在世紀的交替中傳承精緻人手工藝。「Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras」冠冕立體書裡的故事，包括了拿破崙與約瑟芬皇后一起漫步在馬爾梅森花園、歌劇院的頭飾裝扮、於俄羅斯的愛情故事、20年代的上流社會、1001夜的傳奇、浪漫櫻樹下、凡爾賽宮的約會，以及如今CHAUMET芳登廣場12號總店裡被湛藍圍繞下的綺想。