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太精緻可愛了！CHAUMET冠冕立體書結合珠寶和浪漫愛情

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書，其中一個故事背景為著名的阿拉伯傳說一千零一夜。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書，其中一個故事背景為著名的阿拉伯傳說一千零一夜。圖／CHAUMET提供

封建時代的貴族仕女，會依照活動場合的不同配戴不同形式的冠冕，這也成了歐洲珠寶歷史上最為人津津樂道的經典。繼2018年，以冠冕聞名的法國皇室珠寶品牌CHAUMET出版「The Enchanted Tiara」以冠冕為主題的立體童書後，2022年，品牌回顧近240年來所製作過的史上經典皇冠，重現這些知名皇冠背後的故事，推出「Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras」冠冕立體書，以10頂冠冕述說10個唯美夢幻的童話故事。

自 1780年至今，CHAUMET的頂級珠寶工坊打造出超過千頂冠冕作品。CHAUMET以尊貴高雅的藝術眼光，為歐洲皇室設計打造輝煌典雅的珠寶頭飾，並在世紀的交替中傳承精緻人手工藝。「Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras」冠冕立體書裡的故事，包括了拿破崙與約瑟芬皇后一起漫步在馬爾梅森花園、歌劇院的頭飾裝扮、於俄羅斯的愛情故事、20年代的上流社會、1001夜的傳奇、浪漫櫻樹下、凡爾賽宮的約會，以及如今CHAUMET芳登廣場12號總店裡被湛藍圍繞下的綺想。

從拿破崙一世與約瑟芬皇后開始，此後的瑪麗露易絲皇后、波旁帕爾馬家族、到當代羅斯柴爾德家族等皇室貴族、名流菁英，CHAUMET設計製作的冠冕作品，在文化、藝術、美學的演進中，體現不同歷史階段的多面價值，將冠冕的美學價值越來越多地從封建貴族的專屬，融入到如今當代女性的日常生活當中，從權力身份的象徵延展到當代女性的「女王力」，可以說是世上最富盛名以「冠冕」為品牌標誌的高級珠寶品牌。

「The Enchanted Tiara」立體書中，櫻花樹下的公主配戴的Sun Radiant Aigrette冠冕，品牌製作於1914年。圖／CHAUMET提供
「The Enchanted Tiara」立體書中，櫻花樹下的公主配戴的Sun Radiant Aigrette冠冕，品牌製作於1914年。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書，櫻花樹下的浪漫。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書，櫻花樹下的浪漫。圖／CHAUMET提供
「The Enchanted Tiara」立體書中，約瑟芬皇后配戴的「麥穗」冠冕，是François-Regnault Nitot於約1811年設計的經典。圖／CHAUMET提供
「The Enchanted Tiara」立體書中，約瑟芬皇后配戴的「麥穗」冠冕，是François-Regnault Nitot於約1811年設計的經典。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書封面。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書封面。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書，拿破崙與約瑟芬皇后的扉頁。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書，拿破崙與約瑟芬皇后的扉頁。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書封面。圖／CHAUMET提供
CHAUMET出版以冠冕為主題的「The Enchanted Tiara」立體書封面。圖／CHAUMET提供

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