胖虎、笑笑羊、府城街景走進房！飯店主題房掀話題

坊間預期疫情7月趨緩，搶攻暑期市場的「主題房型」搶先出爐；北投春天酒店首度祭出全台獨一無二的「胖虎in春天」主題房，胖虎Q萌模樣出現在床單、棉被、枕頭、踏墊、杯子上，甚至現身浴室裡，房間每個角落都有胖虎出沒。台北君悅、捷絲旅台南十鼓館也各有主題新房型登場。

春天酒店將「我不是胖虎」主題展的周邊商品與溫泉客房結合，入住「胖虎in春天」主題房，就能與「厭世的胖虎」、「呆萌的小虎」一起睡覺、泡湯、玩耍，另可獨得「胖虎搥背棒」。此外，館內大廳還有超萌「胖且生氣」3D立體胖虎公仔，可與遊客拍照合影。

「胖虎in春天」5月試營運，只開放周二、四、六訂房、6~9月正常營運、周一館休。平日7,800元，含早餐、露天風呂免費使用，以及胖虎槌背棒。

擁有32年歷史的台北君悅酒店，日前也首度推出6間「笑笑羊主題房」，其中有4間開窗可見台北101，另有兩間套房，結合綠野上的小帳棚，萌翻一群小粉絲。主題客房5,499元起、主題套房6,699元起，皆含早餐。目前規劃推至8月底。