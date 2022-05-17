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太划算！美體小舖消費滿額 免費喝大苑子愛文芒果冰沙
氣溫逐漸升高的夏日，就是要爽爽喝冰沙啊！被許多網友稱為必喝冰沙的，就是「大苑子」的愛文芒果冰沙，只是一杯要價120元，讓很多人想喝之前都得要先想想。而愛美又愛喝的人，即日起至5月底，只要在The Body Shop美體小舖實體店面，購買果香系列商品滿1,200元，就可獲得一杯價值120元的大苑子愛文芒果冰沙飲品招待券（限6月15日前兌換）。
The Body Shop美體小舖的商品，都來自世界各地的公平交易原料，也適合100%純素者使用，果香味系列最適合夏天使用，銷售冠軍即是粉紅葡萄柚活力沐浴膠，有著酸甜的香氣，若是喜歡優雅香氣的人，則可選辣木籽更新沐浴膠，擁有深層淨化、抗氧化的功效。另外夏天也得要好好保養，經典的乳油木果修護沐浴乳、乳油木果修護護手霜、乳油木果修護身體滋養霜等，都能讓肌膚在夏季保濕。
喜歡清新感的人，則能入手檸檬清新淨化頭髮&身體清潔露，含有天然檸檬精油、天然蜜糖及甘油等潤澤美肌，同時清潔身體肌膚及潔淨髮絲，洗後散發檸檬清香。
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