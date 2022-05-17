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奇美博物館30周年慶 開辦兒童夏令營公開人氣畫作秘密

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館30周年慶，開辦兒童夏令營公開人氣畫作秘密。記者周宗禎／翻攝
奇美博物館30周年慶，開辦兒童夏令營公開人氣畫作秘密。記者周宗禎／翻攝

奇美博物館今年30周年慶，特別以館藏超人氣畫作「豐收」為主題推出兒童夏令營；首度公開畫作尋寶祕笈，還有藝術創作體驗，展廳互動導覽培養孩子藝術鑑賞能力，讓孩子在3個小時內體驗「藝術大豐收」，營隊訂7、8月每周四登場，今天起開放早鳥預約。

奇美博物館今年以「豐收」畫作為主題，推出兒童藝術體驗營隊，內容涵蓋「畫作尋寶、藝術創作、展廳互動」三大活動。

「畫作尋寶」搭配博物館首度推出的體驗式互動童書「我的大豐收─畫作尋寶祕笈」，帶領孩子深入淺出看懂畫作九大面向，從畫家簽名、畫家是誰，到畫作的色彩、構圖、繪畫技巧、畫布材質、作品經歷等全部揭密，書中結合視覺、聽覺、觸覺等美感體驗，培養兒童對於藝術興趣，激發美感創造力。

對畫作基礎認識後「藝術創作」，7月「造型拓印奇幻之旅」以農作物為靈感，運用橡膠板的排列組合認識構圖的多樣性，並透過拓印技巧學習調墨變化，創作獨一無二的「豐收」作品；8月「光與色彩魔法之旅」將觀察生活中常見的水果之美，描繪水果各種切面的果肉纖維，透過剪裁、黏貼並結合光與色彩的魔法，打造天馬行空的繽紛作品。

「展廳互動」則是針對孩童設計的藝術鑑賞實務。博物館館員帶小朋友直接到展廳互動導覽，真實感受與藝術零距離的美感體驗，透過遊戲方式引領了解畫作該怎麼看，輕鬆掌握賞畫祕訣。夏令營內容豐富扎實，讓孩童自然而然獲得藝術基礎知識，開啟多面向的藝術視野，度過一個難忘的豐收之旅。

奇美博物館表示，夏令營7、8月每周四下午1點半到4點半舉行；國小一至四年級學生每場15人、每人可由1成人陪同。營隊含3小時活動、專書、創作材料包與博物館門票2張總價逾3千元，報名價2200元，6月19前早鳥優惠1950元，詳情上官網查詢。

奇美博物館30周年慶，開辦兒童夏令營公開人氣畫作秘密。記者周宗禎／翻攝
奇美博物館30周年慶，開辦兒童夏令營公開人氣畫作秘密。記者周宗禎／翻攝
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奇美博物館 夏令營 周年慶

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