奇美博物館30周年慶 開辦兒童夏令營公開人氣畫作秘密

奇美博物館今年30周年慶，特別以館藏超人氣畫作「豐收」為主題推出兒童夏令營；首度公開畫作尋寶祕笈，還有藝術創作體驗，展廳互動導覽培養孩子藝術鑑賞能力，讓孩子在3個小時內體驗「藝術大豐收」，營隊訂7、8月每周四登場，今天起開放早鳥預約。

奇美博物館今年以「豐收」畫作為主題，推出兒童藝術體驗營隊，內容涵蓋「畫作尋寶、藝術創作、展廳互動」三大活動。

「畫作尋寶」搭配博物館首度推出的體驗式互動童書「我的大豐收─畫作尋寶祕笈」，帶領孩子深入淺出看懂畫作九大面向，從畫家簽名、畫家是誰，到畫作的色彩、構圖、繪畫技巧、畫布材質、作品經歷等全部揭密，書中結合視覺、聽覺、觸覺等美感體驗，培養兒童對於藝術興趣，激發美感創造力。

對畫作基礎認識後「藝術創作」，7月「造型拓印奇幻之旅」以農作物為靈感，運用橡膠板的排列組合認識構圖的多樣性，並透過拓印技巧學習調墨變化，創作獨一無二的「豐收」作品；8月「光與色彩魔法之旅」將觀察生活中常見的水果之美，描繪水果各種切面的果肉纖維，透過剪裁、黏貼並結合光與色彩的魔法，打造天馬行空的繽紛作品。

「展廳互動」則是針對孩童設計的藝術鑑賞實務。博物館館員帶小朋友直接到展廳互動導覽，真實感受與藝術零距離的美感體驗，透過遊戲方式引領了解畫作該怎麼看，輕鬆掌握賞畫祕訣。夏令營內容豐富扎實，讓孩童自然而然獲得藝術基礎知識，開啟多面向的藝術視野，度過一個難忘的豐收之旅。