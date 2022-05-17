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實體遊戲鍵出招快一步 POCO F4 GT電競機早鳥1.8萬有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
POCO F4 GT採用AG玻璃材質，提供破曉黃、星爵銀、隱士黑3種未來感十足的顏色供選擇。記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT採用AG玻璃材質，提供破曉黃、星爵銀、隱士黑3種未來感十足的顏色供選擇。記者黃筱晴／攝影

隨著各類手遊越來越精緻成熟，遊戲玩家當然也會想要選擇一款強大的電競手機，來享受最暢快的遊戲體驗。POCO宣布在台推出年度首款旗艦系列手機POCO F4 GT，擁有Snapdragon 8 Gen 1的強大性能與速度、LiquidCool 3.0水冷散熱技術、磁動力彈出式肩鍵等，全面提升的電競體驗，5月23日前購買享早鳥搶購價17,999元起，再享3大保固與影音享受。另外，在消費者越來越注重健康的同時，POCO也宣布推出首款穿戴式裝置POCO Watch，搭載血氧報合度偵測功能，滿足消費者日常生活、娛樂、健康的多元需求。

POCO F4 GT擁有6.67吋120Hz AMOLED螢幕，支援480Hz觸控取樣率，大螢幕、高更新率讓玩家在遊戲或觀賞影音時畫面更加流暢，而主打最大特色就是配備了左右兩個磁動力彈出式肩鍵，不用外接其他配件，就能提供模擬掌上型遊戲機「R」、「L」鍵的操控手感，使用彈性矽膠材質，以8個磁鐵提供順暢精準的驅動力，讓延遲更低且反應速度更快，玩家能在Google Play上超過100款手遊中自行設定遊戲介面的特殊動作，藉此取代螢幕按鈕，無論是要放大絕、射擊或使用道具，讓你出招永遠比人快一步。平常沒在玩遊戲時，肩鍵也能設定為自訂快捷鍵，可依照個人使用需求，預設成拍照、錄影或是手電筒等功能，不用時也能完全隱藏收合，避免誤觸。

針對遊戲手機最重要的電力續航，POCO F4 GT配備4700mAh大電量電池和120W HyperCharge極速快充充電器，僅需17分鐘即可充電至100%，即便是在遊戲對戰中，也只需27分鐘就可充電至100%，且隨附L型Type-C充電線，邊充邊玩也不會卡手。

外型上，除了採用AG玻璃材質帶來細膩手感，提供破曉黃、星爵銀、隱士黑3種未來感十足的顏色供選擇，POCO F4 GT還為玩家送上了一個有趣的設計細節，就是在相機模組旁崁人獨特的「X形」RGB呼吸燈，玩家能自定義喜愛的色彩當作來電和訊息提醒，甚至在電池充電和使用Game Turbo模式時加入燈光效果。

而POCO Watch則是預計在6月中旬正式開賣，擁有1.6吋AMOLED螢幕和超窄邊框，提供高達100種以上的健身模式，除了支援24小時心率監測功能，更提供血氧飽和度偵測功能，在設定的睡眠時間範圍內，還可持續監控血氧飽和度，隨時追蹤自己的健康狀況。

於5月23日前早鳥搶購POCO F4 GT，享早鳥價17,999元。圖／POCO提供
於5月23日前早鳥搶購POCO F4 GT，享早鳥價17,999元。圖／POCO提供
POCO Watch提供高達100種以上的健身模式、24小時心率監測功能，以及睡眠血氧飽和度偵測。圖／POCO提供
POCO Watch提供高達100種以上的健身模式、24小時心率監測功能，以及睡眠血氧飽和度偵測。圖／POCO提供
POCO F4 GT配備4700mAh大電量電池和120W HyperCharge極速快充充電器，隨附L型Type-C充電線超貼心。記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT配備4700mAh大電量電池和120W HyperCharge極速快充充電器，隨附L型Type-C充電線超貼心。記者黃筱晴／攝影
POCO Watch提供典雅黑、象牙白和水墨藍3種顏色選擇，售價1,995元，將於6月中旬全面開賣。圖／POCO提供記者黃筱晴／攝影
POCO Watch提供典雅黑、象牙白和水墨藍3種顏色選擇，售價1,995元，將於6月中旬全面開賣。圖／POCO提供記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT於相機模組旁崁人獨特的「X形」RGB呼吸燈，玩家能自定義喜愛的色彩當作來電和訊息提醒。記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT於相機模組旁崁人獨特的「X形」RGB呼吸燈，玩家能自定義喜愛的色彩當作來電和訊息提醒。記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT最大特色就是配備了左右兩個磁動力彈出式肩鍵，提供模擬掌上型遊戲機「R」、「L」鍵的操控手感。記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT最大特色就是配備了左右兩個磁動力彈出式肩鍵，提供模擬掌上型遊戲機「R」、「L」鍵的操控手感。記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT為遊戲玩家量身打造6.67吋120Hz旗艦級AMOLED全平面螢幕，真實還原超過10億種色彩。記者黃筱晴／攝影
POCO F4 GT為遊戲玩家量身打造6.67吋120Hz旗艦級AMOLED全平面螢幕，真實還原超過10億種色彩。記者黃筱晴／攝影

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