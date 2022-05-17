Lisa抱抱！CELINE寵物系列新廣告 誰家的狗那麼可愛？

最近CELINE官方IG發布了一系列狗狗的形象照，最新一組還是由品牌大使Lisa抱著狗一起入鏡的，逗趣模樣超搶眼可愛。原來這系列其實是為了CELINE即將在六月份推出的寵物狗用品宣傳，而形象照中的狗，來頭也不小。

這隻擔綱廣告主角、跟Lisa一起拍攝的狗狗，其實是CELINE設計師Hedi Slimane的愛犬，名叫Elvis，他此次現身是為了替CELIN全新推出的狗狗用品系列造勢，在鏡頭前的各種姿態都超像卡通角色，非常討喜。

這個系列包含適合許多體型犬隻使用的Triomphe項圈、粗細兩種版本牽繩、狗食碗、牽繩掛飾、玩具，以及讓狗主人也能時髦帶著走的DOG字樣印花VOYAGE包款，凱旋門Triomphe圖騰是整個系列的設計主軸。