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太魯閣國家公園砂卡礑步道施工 23日起全線封閉

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園內人氣景點砂卡礑步道正施作護欄及改善鋪面，5月23日起全線封閉至7月7日。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內人氣景點砂卡礑步道正施作護欄及改善鋪面，5月23日起全線封閉至7月7日。圖／太管處提供

太魯閣國家公園內人氣景點砂卡礑步道，這個月施工改善設施，目前可走到五間屋折返，不過，5月23日起將全線封閉管制1個多月，到7月7日為止；另通往大同大禮部落的得卡倫步道，也因施工封閉到9月8日；小錐麓步道今天起因粉刷工程全線封閉4天。

建於日據末期的砂卡礑步道，原是為了發展立霧溪的水力發電，建來維修水壩和大水管的步道，沿著砂卡礑溪而行，經規畫為景觀步道，沿線可見峽谷、溪流、特殊地質和豐富植物生態，是太魯閣國家公園內人氣景點。

為進行步道護欄及鋪面改善，太魯閣國家公園管理處這個月起著手施工，前期施作步道後段1.6公里處五間屋後柵門起至3.8公里處，步道入口至五間屋路段仍開放，隨著工程進展，太管處今天公告，5月23日至7月7日，砂卡礑步道全線封閉管制。

另一條得卡倫步道同樣正施作護欄及鋪面改善工程，步道封閉管制到9月8日，太管處提醒，封閉管制期間，遊客可經由太警隊旁台地步道南段及水管路步道，前往大同大禮部落；小錐麓步道則是進行油漆粉刷工程，今天起至20日全線封閉。

太管處提醒遊客注意施工訊息，預作遊程規畫，並配合步道封閉管制措施。若因天候等因素影響，延長或改變施工日期，太管處也將另行公布。

太魯閣國家公園

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