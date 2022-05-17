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芒果波士頓、芒果礦石蛋糕！5款「芒果甜點」酸甜登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
夢卡朵「初夏芒果夏洛特」，6吋780元。圖／夢卡朵提供
夢卡朵「初夏芒果夏洛特」，6吋780元。圖／夢卡朵提供

微酸清甜的「芒果」，是許多人都喜愛的夏季水果，更是絕佳的甜品元素。「BAC」本季以本土芒果，推出「鮮芒果礦石蛋糕」與「鮮芒果奶油起司盒」2款甜點，標榜每口都能享受芒果滋味；「夢卡朵」則是一次推出初夏芒果夏洛特、愛文芒果波士頓等3款甜點，藉由利口酒、慕斯、奶霜之間的組合，為芒果甜品帶來不同的面貌。

BAC今夏推出「鮮芒果礦石蛋糕」、「鮮芒果奶油起司盒」2款甜點，均使用台灣在地芒果作為素材，其中「鮮芒果礦石蛋糕」，以70%比利時苦甜巧克力鬆軟湯種戚風蛋糕體為基底，搭配新鮮百香果夾餡，還有整塊的新鮮芒果塊入餡，頂層則有生巧克力醬，以及芒果塊、紅心芭樂果乾、藍莓點綴，6吋950元，8吋1,900元。

同步登場的「鮮芒果奶油起司盒」由香草戚風蛋糕為底，層層抹入法式奶油起司，搭配上百香果內餡與大塊鮮芒果，帶來酸甜的滋味，每盒420元。5月29日前，可享2盒780元的限時優惠。

夢卡朵（mon gâteau）本季以本土愛文芒果為主角，推出初夏芒果夏洛特、愛文芒果波士頓、愛文芒果生乳捲等不同甜點。「初夏芒果夏洛特」以日本流行的甜點款式，結合調酒跨界的概念設計而成。使用了戚風蛋糕為蛋糕主體，芒果柳橙慕斯夾層中則加入了少量「金巴利（Campari）」增添香味與成熟度，外層還加上手指餅乾點綴，同時運用了約整顆芒果的果肉，帶來酸甜的夏日風味，6吋780元。

另外夢卡朵也將波士頓重新調整，推出「愛文芒果波士頓」。香草蛋糕體透過分蛋法與日本昭和高級蛋糕粉，帶來更為幼棉的口感，內餡則夾入中澤乳霜與愛文芒果，外層還覆蓋一層芒果慕斯，整體口感輕盈，6吋550元。「愛文芒果生乳捲」使用湯種蛋糕體，包裹住中澤乳霜還有3排芒果塊，入口清甜酸爽，每條550元。

BAC「鮮芒果奶油起司盒」，每盒420元，限時2盒780元。圖／BAC提供
BAC「鮮芒果奶油起司盒」，每盒420元，限時2盒780元。圖／BAC提供
BAC「鮮芒果礦石蛋糕」，6吋950元，8吋1,900元。圖／BAC提供
BAC「鮮芒果礦石蛋糕」，6吋950元，8吋1,900元。圖／BAC提供
夢卡朵「愛文芒果波士頓」，6吋550元。圖／夢卡朵提供
夢卡朵「愛文芒果波士頓」，6吋550元。圖／夢卡朵提供
夢卡朵「愛文芒果生乳捲」，每條550元。圖／夢卡朵提供
夢卡朵「愛文芒果生乳捲」，每條550元。圖／夢卡朵提供

芒果 甜點

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