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喬治傑生520台灣限定鑲鑽珠寶 滿額優惠官網也適用！
丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）為即將到來的520網路情人節日為台灣市場量身打造獨家限定的MERCY系列白金鑲鑽珠寶，結合珍貴的18K白金材質與明亮式切割圓鑽，共有項鍊及戒指兩種品項、分別提供不同程度的鑲鑽款式，以北歐藝術風格美學永恆簡約的設計輪廓搭配溫潤無瑕的銀白色光芒，獻上浪漫的祝福。
除了台灣限定版MERCY珠寶 ，以「月光」的美好意象乘載情感的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶也有許多高搭配度的珠寶，從純銀材質到K金鑲鑽，送禮自用豐儉由人。疫情期間官網線上選購能安心消費、免運直送到家，自即日起至5月22日止，於全台喬治傑生直營珠寶名店及官網購買珠寶腕表系列作品，除享有520驚喜優惠，單筆消費滿額，即贈品牌精美好禮，數量有限，送完為止。
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