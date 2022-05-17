7-ELEVEN「CITY CAFE拿鐵」配方升級！5月底前第2杯7折

7-ELEVEN自2004年推出CITY CAFE咖啡品牌，首推24小時現煮咖啡服務，2018年更擴展到精品咖啡市場，透過高品質的選豆標準，異業結盟合作、推出文創咖啡杯等，讓喝咖啡成為一種「生活美學態度」，更因應消費者飲用習慣持續優化提升風味，即日起CITY CAFE拿鐵全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，讓拿鐵的濃厚奶香與咖啡尾韻完美融合，5月18日起門市與OPENPOINT「行動隨時取」更同步推出CITY CAFE限定優惠活動。

7-ELEVEN與統一集團咖啡專業團隊透過市調發現，偏愛拿鐵咖啡的消費者注重「濃厚感」、「咖啡味與奶香的結合」，7-ELEVEN的CITY CAFE系列中，拿鐵咖啡銷售占比超過50%，睽違6年CITY CAFE拿鐵豆風味再次升級，以中南美洲5種咖啡豆拼配而成，綜合使用巴西的日曬及半水洗等兩種後製處理法咖啡豆，更襯托CITY CAFE拿鐵的咖啡濃郁香氣，將咖啡的醇厚餘韻與奶香完美融合，風味層次更豐富。

歡慶CITY CAFE拿鐵咖啡全新升級，5月18日至5月31日於7-ELEVEN門市購買CITY CAFE拿鐵咖啡、濃萃拿鐵大杯以上，同品項即可享第2杯7折（不提供線上寄杯服務）；OPENPOINT「行動隨時取」5月18日至5月28日推出CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡、大杯濃萃拿鐵咖啡、CITY PRIMA精品拿鐵等指定同品項買8杯送4杯（同品項、同規格及同價位可冰熱互換，精品咖啡限指定門市兌領，兌領期限至9月30日，限定數量與會員限購組數請見OPENPOINT App說明）。

7-ELEVEN持續優化咖啡品質8大元素「水、機器、烘焙、豆、傳播、視覺、感性、人」，其中咖啡豆更是一杯咖啡的靈魂，由統一集團的咖啡專業團隊從從生豆挑選、進口，搭配最適合的烘焙方式，再調配出各式豆種的黃金組合，每次累計超過1,000杯杯測，由專業國際咖啡品質鑑定師層層把關，讓風味與專業感持續向上提升，滿足更多咖啡愛好者需求。