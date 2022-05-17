快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

7-ELEVEN「CITY CAFE拿鐵」配方升級！5月底前第2杯7折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN CITY CAFE拿鐵豆風味再次升級，將咖啡的醇厚餘韻與奶香完美融合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE拿鐵豆風味再次升級，將咖啡的醇厚餘韻與奶香完美融合。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自2004年推出CITY CAFE咖啡品牌，首推24小時現煮咖啡服務，2018年更擴展到精品咖啡市場，透過高品質的選豆標準，異業結盟合作、推出文創咖啡杯等，讓喝咖啡成為一種「生活美學態度」，更因應消費者飲用習慣持續優化提升風味，即日起CITY CAFE拿鐵全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，讓拿鐵的濃厚奶香與咖啡尾韻完美融合，5月18日起門市與OPENPOINT「行動隨時取」更同步推出CITY CAFE限定優惠活動。

7-ELEVEN與統一集團咖啡專業團隊透過市調發現，偏愛拿鐵咖啡的消費者注重「濃厚感」、「咖啡味與奶香的結合」，7-ELEVEN的CITY CAFE系列中，拿鐵咖啡銷售占比超過50%，睽違6年CITY CAFE拿鐵豆風味再次升級，以中南美洲5種咖啡豆拼配而成，綜合使用巴西的日曬及半水洗等兩種後製處理法咖啡豆，更襯托CITY CAFE拿鐵的咖啡濃郁香氣，將咖啡的醇厚餘韻與奶香完美融合，風味層次更豐富。

歡慶CITY CAFE拿鐵咖啡全新升級，5月18日至5月31日於7-ELEVEN門市購買CITY CAFE拿鐵咖啡、濃萃拿鐵大杯以上，同品項即可享第2杯7折（不提供線上寄杯服務）；OPENPOINT「行動隨時取」5月18日至5月28日推出CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡、大杯濃萃拿鐵咖啡、CITY PRIMA精品拿鐵等指定同品項買8杯送4杯（同品項、同規格及同價位可冰熱互換，精品咖啡限指定門市兌領，兌領期限至9月30日，限定數量與會員限購組數請見OPENPOINT App說明）。

7-ELEVEN持續優化咖啡品質8大元素「水、機器、烘焙、豆、傳播、視覺、感性、人」，其中咖啡豆更是一杯咖啡的靈魂，由統一集團的咖啡專業團隊從從生豆挑選、進口，搭配最適合的烘焙方式，再調配出各式豆種的黃金組合，每次累計超過1,000杯杯測，由專業國際咖啡品質鑑定師層層把關，讓風味與專業感持續向上提升，滿足更多咖啡愛好者需求。

此外，7-ELEVEN亦深耕高端精品咖啡品牌，CITY PRIMA精品咖啡至今已超過5,000店，銷售量也呈倍數成長，堅持提供高品質、單一產區溯源、通過嚴格杯測，且具國際咖啡品質協會（CQI）評分80分以上等級咖啡豆，才能成就一杯「精品咖啡」，更不斷精進優化，找尋精品咖啡各大熱門產區，2021年全新換豆推出「衣索比亞古吉日曬」精品咖啡，提供全方位的咖啡體驗。

7-ELEVEN CITY CAFE拿鐵全新升級，5月18日起門市與OPENPOINT「行動隨時取」同步推出CITY CAFE限定優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE拿鐵全新升級，5月18日起門市與OPENPOINT「行動隨時取」同步推出CITY CAFE限定優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE拿鐵配方升級，濃厚奶香與咖啡餘韻完美融合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE拿鐵配方升級，濃厚奶香與咖啡餘韻完美融合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡至今已超過5,000店，銷售量也呈倍數成長。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡至今已超過5,000店，銷售量也呈倍數成長。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 烘焙 品牌

延伸閱讀

在地達人推薦！ 4大「奧地利小物」伴手禮精選　茶香咖啡香糖果香、高CP值手作香皂

請女實習醫師喝「強姦藥丸」咖啡 他醫師證書被廢

下藥迷昏女子遭廢醫師證書 男醫師敗訴確定

咖啡膠囊長大了！Nespresso推出全新Vertuo系列咖啡機 主打美式品飲風格

相關新聞

普立茲克建築獎揭曉 以建築創造無限力量

國際建築界的最高榮耀─普立茲克建築獎已於日前宣布，來自西非布吉那法索的建築師Diébédo Francis Kéré（迪埃貝多．弗朗西斯．凱雷）奪得了此項殊榮，他也是普立茲克建築獎成立以來首位獲獎的非裔建築師。

7-ELEVEN「CITY CAFE拿鐵」配方升級！5月底前第2杯7折

7-ELEVEN自2004年推出CITY CAFE咖啡品牌，首推24小時現煮咖啡服務，2018年更擴展到精品咖啡市場，透...

只有10天！南市荔枝雨害災損今起現金救助申請

今年2、3月間霪雨不歇，台南荔枝著果率差，台南市政府農業局日前勘災估計受損逾20%，經呈報中央申請現金救助，農委會昨已核...

蘭城遺世莊園 重溫先民山居歲月

聯合報系有行旅企畫的「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」旅程，一次見證三位企業家山居生活。其中宜蘭縣寒溪村的「不老部落」，主...

忠孝店限定！五方食藏內用點二個PIZZA 送招牌薯條

為了迎接夏日及每年五月第3個周五的「國際披薩派對日（NATIONAL PIZZA PARTY DAY）」，素以豐富多元的...

變得更輕巧可愛 VALENTINO把長方包縮小了！

今年長方形包款蔚為流行，其中VALENTINO的Locò包正是帶起這波潮流的代表單品之一。包括孫藝珍、安海瑟薇和木村光希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。