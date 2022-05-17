快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只有10天！南市荔枝雨害災損今起現金救助申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市荔枝雨害災損，經農委會核定，今起現金救助申請。 圖 ／讀者提供
南市荔枝雨害災損，經農委會核定，今起現金救助申請。 圖 ／讀者提供

今年2、3月間霪雨不歇，台南荔枝著果率差，台南市政府農業局日前勘災估計受損逾20%，經呈報中央申請現金救助，農委會昨已核定公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，今（17）日起至26日，受災農民可向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市長黃偉哲說，此次公告黑葉荔枝災損每公頃救助6萬元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝災損每公頃救助9萬元，符合資格農民請於17日至26日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。

南市荔枝雨害災損，經農委會核定，今起現金救助申請。
南市荔枝雨害災損，經農委會核定，今起現金救助申請。

荔枝 農民 台南

延伸閱讀

土地被同名同姓人轉賣 地政所29年前出包判國賠417萬

土地誤登同姓名男子遭轉賣 判地政所國賠417萬

南市重大投資會報 專案協助落實投資

氣候異常水果喊漲 芒果1顆80元、葡萄每箱700元起跳

相關新聞

普立茲克建築獎揭曉 以建築創造無限力量

國際建築界的最高榮耀─普立茲克建築獎已於日前宣布，來自西非布吉那法索的建築師Diébédo Francis Kéré（迪埃貝多．弗朗西斯．凱雷）奪得了此項殊榮，他也是普立茲克建築獎成立以來首位獲獎的非裔建築師。

只有10天！南市荔枝雨害災損今起現金救助申請

今年2、3月間霪雨不歇，台南荔枝著果率差，台南市政府農業局日前勘災估計受損逾20%，經呈報中央申請現金救助，農委會昨已核...

蘭城遺世莊園 重溫先民山居歲月

聯合報系有行旅企畫的「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」旅程，一次見證三位企業家山居生活。其中宜蘭縣寒溪村的「不老部落」，主...

忠孝店限定！五方食藏內用點二個PIZZA 送招牌薯條

為了迎接夏日及每年五月第3個周五的「國際披薩派對日（NATIONAL PIZZA PARTY DAY）」，素以豐富多元的...

變得更輕巧可愛 VALENTINO把長方包縮小了！

今年長方形包款蔚為流行，其中VALENTINO的Locò包正是帶起這波潮流的代表單品之一。包括孫藝珍、安海瑟薇和木村光希...

肉多多「2kg肉盤外帶鍋」49折！狂一鍋「4同行1免費」

隨著全民防疫，越來越多民眾有在家用餐的需求。「肉多多火鍋」即日起推出第二波防疫套餐「外帶超多多」，主打大份量的肉盤，肉重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。