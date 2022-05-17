只有10天！南市荔枝雨害災損今起現金救助申請

今年2、3月間霪雨不歇，台南荔枝著果率差，台南市政府農業局日前勘災估計受損逾20%，經呈報中央申請現金救助，農委會昨已核定公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，今（17）日起至26日，受災農民可向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市長黃偉哲說，此次公告黑葉荔枝災損每公頃救助6萬元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝災損每公頃救助9萬元，符合資格農民請於17日至26日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。