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只有10天！南市荔枝雨害災損今起現金救助申請
今年2、3月間霪雨不歇，台南荔枝著果率差，台南市政府農業局日前勘災估計受損逾20%，經呈報中央申請現金救助，農委會昨已核定公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，今（17）日起至26日，受災農民可向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。
台南市長黃偉哲說，此次公告黑葉荔枝災損每公頃救助6萬元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝災損每公頃救助9萬元，符合資格農民請於17日至26日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。
農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。
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