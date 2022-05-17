忠孝店限定！五方食藏內用點二個PIZZA 送招牌薯條

為了迎接夏日及每年五月第3個周五的「國際披薩派對日（NATIONAL PIZZA PARTY DAY）」，素以豐富多元的多國籍料理聞名的五方食藏（TAKE FIVE），除了原有4款熱銷口味PIZZA外，加碼推出3款全新風味PIZZA，分別以青醬、紅醬、圓茄醬與櫛瓜、水田芥等當季食材襯以精選乳酪，打造蔬爽清甜、濃香微辣、鮮郁飽滿等夏季專屬美好風味，售價400元起至520元。

此外，五方食藏同步推出忠孝店限定優惠，即日起至6月15日，同桌內用凡點二個PIZZA，即贈送招牌薯條乙份附辣味及大蒜美乃滋（定價 180元）。另精選七款適合搭佐PIZZA的沁涼氣泡飲品，為夏日PIZZA派對注入熱情活力。

從麵糰、基底醬料到配料（toppings），五方食藏的PIZZA都有不容妥協的堅持，自開幕至今始終是老少咸宜、廣受歡迎的選項。麵糰掌握了PIZZA美味與否70～80%的命運，多年來由集團烘焙坊的經反覆測試優化的自製麵糰，麵粉種類、水分比例、發酵時間等細節，不受天候冷熱乾濕等外在因素影響，始終維持最穩定狀態，且隨PIZZA檯廚師經驗與客人反饋隨時調整。

五方食藏的PIZZA麵糰特性以12吋呈現最佳，有了獨特的靈魂，其烘烤時間、基底醬料多寡、配料用量亦隨之調配成專屬黃金比例，因此12吋亦成為五方食藏PIZZA特色之一，每日定量製作售完為止。

今夏3款全新風味PIZZA包括「青醬櫛瓜與絲綢乳酪（450元）」、「西班牙辣味肉腸與瑞可塔（490元）」與「香料慢燉羊肉與炙烤圓茄醬（520元）」。

「青醬櫛瓜與絲綢乳酪」以自製青醬做基底，層層鋪疊夏季正當令的黃綠櫛瓜、松子與慢慢弄絲綢乳酪，烘烤過後再撒上芝麻葉與現刨Grana Padano乳酪片。噴香青醬與柔滑乳酪凸顯了櫛瓜的清甜風采，餅皮酥脆、佐料清爽無負擔且有滋有味，也充滿義大利美食的風情與精神。

「西班牙辣味肉腸與瑞可塔」輕微辣度最能解去炎炎夏日暑意，在紅醬基底加上自製'Nduja辣肉醬正對味。南義的卡布里亞地區盛產辣椒，'Nduja辣肉醬正是當地保存食物的智慧。五方食藏的'Nduja辣肉醬加入義大利進口卡拉布里辣醬（Pesto Calabrese），微辣尾韻與濃郁番茄基底帶來濃豔奔放氣息，「慢慢弄」的Ricotta與Mozzarella乳酪、核桃、水田芥與辣優格醬，濃淡之間賦予豐富層次。

「香料慢燉羊肉與炙烤圓茄醬」使用大量香料與紐西蘭羊肩肉慢火細燉，濃郁噴香卻意外地與夏季合拍，是五方食藏首次推出的羊肉菜色。以義大利傳統方式燉煮羊肉，待白酒、香味蔬菜與迷迭香、肉豆蔻等濃烈香氣融為一體再打成醬，取炭烤圓茄打成泥做基底醬汁，依次鋪上慢燉羊肉醬、「慢慢弄」Mozzarella、薄片馬鈴薯、紫洋蔥，熟成Ricotta、再灑上茴香葉與乾辣椒提香，最後刨上Grana Padano，深邃飽滿滋味令味蕾意猶未盡，帶來全然不同的夏日印象。

此外，五方食藏依不同節氣舉辦的人氣活動「時令餐桌」，以風味美饌傳遞對自然風土的感謝，已累積一群忠實粉絲，最近一期計畫於夏至邀請前阿正廚坊黃守正師傅與專研茶道多年的謝小曼老師，聯手於五方食藏忠孝店詮釋當旬節令物產，以一期一會的餐會形式，讓每一道可追溯至生產者的佳餚，皆能嘗到風土與產地的鮮活滋味。

．餐會場次：2022年6月23日（四）、24日（五）