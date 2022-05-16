變得更輕巧可愛 VALENTINO把長方包縮小了！

今年長方形包款蔚為流行，其中VALENTINO的Locò包正是帶起這波潮流的代表單品之一。包括孫藝珍、安海瑟薇和木村光希等人都曾以Locò包搭配造型，各種鮮明飽和色彩搭配俐落包身，更顯時髦有型。而隨著傳遞「我愛你」之意的520即將到來，VALENTINO趁勢打造出縮小版的Locò包—Mini Locò系列，小巧的尺寸和全新配色，也很適合作為520好禮選擇。

全新Mini Locò包款延續Locò系列經典的外形和明亮柔順的皮革，綴有VLogo Signature金屬標誌與雙肩帶設計，尺寸寬20x高11x深5公分，可愛俏麗。配色方面除了黑、白之外，更有霧霾藍以及仙蹤綠。可拆除的金屬鍊以及皮革兩款肩帶設計，讓搭配時增添變化。