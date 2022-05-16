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變得更輕巧可愛 VALENTINO把長方包縮小了！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
孫藝珍以Locò包搭配造型。圖／摘自IG
孫藝珍以Locò包搭配造型。圖／摘自IG

今年長方形包款蔚為流行，其中VALENTINO的Locò包正是帶起這波潮流的代表單品之一。包括孫藝珍、安海瑟薇和木村光希等人都曾以Locò包搭配造型，各種鮮明飽和色彩搭配俐落包身，更顯時髦有型。而隨著傳遞「我愛你」之意的520即將到來，VALENTINO趁勢打造出縮小版的Locò包—Mini Locò系列，小巧的尺寸和全新配色，也很適合作為520好禮選擇。

全新Mini Locò包款延續Locò系列經典的外形和明亮柔順的皮革，綴有VLogo Signature金屬標誌與雙肩帶設計，尺寸寬20x高11x深5公分，可愛俏麗。配色方面除了黑、白之外，更有霧霾藍以及仙蹤綠。可拆除的金屬鍊以及皮革兩款肩帶設計，讓搭配時增添變化。

「Locò」一名源自英文「locomotive」，帶有「移動」之意，另外「Locò」一詞在拉丁語系中也指「瘋狂」，趁著520之際上市，更可視為象徵著愛的「狂想曲」。由代言人張藝興、歌手鄭秀妍主演的形象照隨之曝光，也展現出此包款男女都能輕鬆駕馭的特性。

配色方面除了黑、白之外，更有霧霾藍以及仙蹤綠。圖／VALENTINO提供
配色方面除了黑、白之外，更有霧霾藍以及仙蹤綠。圖／VALENTINO提供
最初版的Locò包（左）、Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
最初版的Locò包（左）、Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
木村光希以Locò包搭配造型。圖／摘自IG
木村光希以Locò包搭配造型。圖／摘自IG
鄭秀妍示範Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
鄭秀妍示範Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
Mini Locò包款延續Locò系列經典的外形和明亮柔順的皮革，綴有VLogo Signature金屬標誌與雙肩帶設計。圖／VALENTINO提供
Mini Locò包款延續Locò系列經典的外形和明亮柔順的皮革，綴有VLogo Signature金屬標誌與雙肩帶設計。圖／VALENTINO提供
張藝興示範Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
張藝興示範Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
鄭秀妍示範Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
鄭秀妍示範Mini Locò包。圖／VALENTINO提供
Mini Locò包尺寸寬20x高11x深5公分，可愛俏麗。圖／VALENTINO提供
Mini Locò包尺寸寬20x高11x深5公分，可愛俏麗。圖／VALENTINO提供

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