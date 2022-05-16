湯咖哩烏龍麵、海陸咖哩飯！「咖哩樹」3款新主餐上桌

金色三麥集團旗下、主打日式咖哩的「咖哩樹」，近期將料理中加入全新元素，推出「湯咖哩烏龍麵」、「海陸咖哩飯」、「嫩煎鯖魚咖哩飯」等3款料理，為咖哩愛好者帶來不同的滋味。

自2021年成立實體門市的咖哩樹，標榜使用天然果泥、獨門高湯與多種辛香料，經72小時熬煮成「果泥厚咖哩」，具有甘甜中帶著微辣的日式風味，目前在台北京站時尚廣場、板橋車站、桃園A19環球購物中心均有分店。咖哩樹店內提供有炸豬里肌咖哩飯、saku-saku鮮炸雞咖哩飯、菲力牛漢堡排咖哩飯等不同的品項，甚至還有專門針對蔬食者推出的「蔬食五色咖哩飯」。另外在門市空間較大的A19店，額外提供鍋物料理可供選擇。

此次新推出的「海陸咖哩飯」，同時集結2尾炸白蝦與日式風味的saku-saku鮮炸雞，並藉由咖哩醬汁突顯食材鮮味，一次享受海陸風味，單點308元、套餐358元。「嫩煎鯖魚咖哩飯」則是選用油花豐美的鯖魚擔任主角，再搭配上咖哩飯上桌，單點238元、套餐288元，更建議加價升級日式歐姆滑蛋，更添濃郁風味。至於「湯咖哩烏龍麵」，將咖哩烏龍麵搭配上嫩煎雞腿、白蝦與配菜，帶來滑順的入喉滋味，每份258元、套餐308元。