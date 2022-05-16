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夏季涼鞋怎麼搭才時髦？甜美聯名設計、實用護趾機能不能少

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
KEEN Zerraport II X leur logette聯名限量涼鞋3,380元。圖／台英提供
KEEN Zerraport II X leur logette聯名限量涼鞋3,380元。圖／台英提供

進入初夏，氣溫節節升高，不少人已開始在著手準備消暑裝備；在外出、踏青時就會選穿涼鞋作為穿搭造型，然而怎麼挑就成為一門課題。因此，有著「山系涼鞋之王」封號的KEEN就在這季，呈現六款全新設計，包括了蘋果電腦創辦人賈伯斯最愛的護趾機能設計，以及和日系潮牌leur logette聯名的甜美風格等。

KEEN在今年夏天， 將「戶外」定義為「沒有天花板的一切」，以此為概念，推出六款全新鞋款，包括五雙聯名限量鞋Newport、Zerraport II、Astoria West、 Yogui、Waimea H2以及一款全新設計的Drift Creek護趾涼鞋。像是與人氣Live Painting插畫組合 Gravity Free合作，利用可愛動物國案拼貼的Newport聯名款，或是女孩專屬涼鞋 Astoria West也備有與日本三大音樂祭之一的New Acoustic Camp跨界設計、￼還有YOGUI 與DEAD DYE 、THC 三方合作的款式，都具備護趾機能。另外，KEEN還提供了外型設計展露出日系Urban Outdoor美學的leur logette聯名Zerraport II涼鞋、或是Waimea和South2 West8合作款，都讓涼鞋時尚度大大提升。

Havaianas You St Tropez Basic系列拖鞋1,250元。圖／Havaianas提供
Havaianas You St Tropez Basic系列拖鞋1,250元。圖／Havaianas提供

談到涼拖鞋的搭配，喜愛人字夾角拖鞋的族群也不在少數，像是REEF獨家的開瓶器Fanning系列人字拖，詼諧又有趣的設計，可以隨時隨地打開啤酒暢飲。同時透過專利防震設計，不論是動態行走或是靜態站立皆能提供最佳的舒適減壓。女孩們則不會想錯過Havaianas這季有著高顏值的You St Tropez系列拖鞋，利用富設計感的蝴蝶扭結，搭配繽紛亮彩花布配色，營造夏日美足風采。姊妹款You St Tropez Basic以具有渡假風的素色織帶，點出輕鬆愜意的氛圍；而選用人造皮革彰顯低調質感的You St Tropez Lush款，則示範著隨興時尚的姿態。

REEF Fanning系列人字拖2,080元。圖／REEF提供
REEF Fanning系列人字拖2,080元。圖／REEF提供

KEENDRIFT CREEK H2輕量涼鞋2,980元。圖／台英提供
KEENDRIFT CREEK H2輕量涼鞋2,980元。圖／台英提供

KEEN ￼YOGUI x DEAD DYE x THC 三方聯名涼鞋1,980元。圖／台英提供
KEEN ￼YOGUI x DEAD DYE x THC 三方聯名涼鞋1,980元。圖／台英提供

Havaianas You St Tropez系列拖鞋1,350元。圖／Havaianas提供
Havaianas You St Tropez系列拖鞋1,350元。圖／Havaianas提供

KEEN Waimea X South2 West8聯名款涼鞋2,350元。圖／台英提供
KEEN Waimea X South2 West8聯名款涼鞋2,350元。圖／台英提供

KEEN￼ Astoria West x New Acoustic Camp聯名款涼鞋3,500元。圖／台英提供
KEEN￼ Astoria West x New Acoustic Camp聯名款涼鞋3,500元。圖／台英提供

賈伯斯

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