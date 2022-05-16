生涯第1001勝！宇舶大使球王喬科維奇「出手」就是帥

宇舶表（HUBLOT）品牌大使、世界網壇球王喬科維奇（Novak Djokovic）日前勇奪2022年度義大利公開賽（Italian Open）男子單打冠軍，不僅迎來他網球生涯的第1,001勝，更成為男子網球史上第5位締造生涯千勝的球員。他在頒獎時開心地舉起象徵榮耀的冠軍獎座，手上配戴著宇舶最具辨識度的彩色陶瓷表款Big Bang Meca-10藍陶瓷腕表，迎接網球生涯的全新里程碑。

35歲的喬克維奇在2021年宣布加入宇舶表家庭，成為繼足球王比利，牙買加閃電博爾特和高爾夫球王達斯汀強生後，另一位代表宇舶精神在運動界發光發熱的傳奇人物。截至目前，他擁有20座大滿貫冠軍，其中包含9座澳網單打冠軍，此外並贏得38座大師賽冠軍，是網壇史上最多大師賽冠軍選手。 Big Bang Meca-10藍陶瓷腕表，45毫米拋光藍色陶瓷、HUB1201手動上鍊鏤空動力儲存機芯，74萬9,000元。圖／宇舶表提供 Big Bang Meca-10藍陶瓷腕表，45毫米拋光藍色陶瓷、HUB1201手動上鍊鏤空動力儲存機芯，74萬9,000元。圖／宇舶表提供 宇舶大使球王喬科維奇勇奪義大利公開賽冠軍，配戴宇舶Big Bang Meca-10藍陶瓷腕表。圖／宇舶表提供 Big Bang Meca-10藍陶瓷腕表，45毫米拋光藍色陶瓷、HUB1201手動上鍊鏤空動力儲存機芯，74萬9,000元。圖／宇舶表提供