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全家推《咒術迴戰》週邊 1公尺「宿儺」手指抱枕超震撼 4特色店踩點打卡再抽好禮

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家再度攜手《咒術迴戰》，5月18日上午10點起推出5款獨家集點商品，粉絲們肯定要收藏一波。圖／全家便利商店提供
全家再度攜手《咒術迴戰》，5月18日上午10點起推出5款獨家集點商品，粉絲們肯定要收藏一波。圖／全家便利商店提供

《咒術迴戰》劇場版電影年初上映時在台灣開出超過2億票房，不論大人、小孩通通被圈粉，全家便利商店看好這股日本動畫魅力，自5月18日上午10點起至6月28日止，推出5款獨家集點商品，包含方便隨身攜帶的精緻餐具組到上班族每都都用得到的3C用品，還有超巨大100公分的「宿儺」手指抱枕，視覺效果超震撼！

全家此次更將《咒術迴戰》名場景搬到店鋪，活動期間只要到台發店、忠孝光復店、萬明店、板橋板農店，就可看到以真人比例呈現的《咒術迴戰》場景，並可近距離和虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇及五條悟4位主角合照。另外，5月18日至6月15日到《咒術迴戰》特色店舖打卡點拍照，上傳到Facebook或Instagram後分享貼文或限時動態，還有機會獲得集點加價購商品，邀請各地的咒術迷來朝聖。

此次集點加價購活動首要瞄準學生、上班族3C用品需求，特別推出遠端上班、上課必入手的「咒術鍵盤滑鼠組」，集400點+1,399元即可入手，另外「咒術發光滑鼠墊」則是一口氣推出4款，咒術迷可依自己喜愛的主角選購，再加上特殊的發光設計，只要400點+499元。

動漫迷的日常起居生活當然也不能少了喜愛的角色元素陪伴，4款「咒術餐具墊組」內附餐具2件組與收納墊1張，外出用餐自備餐具、餐墊更安心，點數400點+249元就能擁有。另外，午睡、長途搭車必備的「咒術連帽頸枕」，是小憩片刻必備良伴。最狂的是，這次全家還以劇中超人氣角色「宿儺」手指為造型，推出長達100公分的「咒術手指抱枕」，實用又直擊粉絲的心，鐵粉一定要把握機會整套收集。

以「宿儺」手指為造型，推出長達100公分的「咒術手指抱枕」，視覺效果超震撼。圖／全家便利商店提供
以「宿儺」手指為造型，推出長達100公分的「咒術手指抱枕」，視覺效果超震撼。圖／全家便利商店提供
《咒術迴戰》虎杖與東堂的肉搏戰經典場面在全家便利商店重現了！邀請咒術迷快來全家忠孝光復店發揮創意打卡合照。圖／全家便利商店提供
《咒術迴戰》虎杖與東堂的肉搏戰經典場面在全家便利商店重現了！邀請咒術迷快來全家忠孝光復店發揮創意打卡合照。圖／全家便利商店提供
將《咒術迴戰》名場景神還原，快到全家台發店和真人比例呈現的伏黒惠、釘崎野薔薇打卡合照。圖／全家便利商店提供
將《咒術迴戰》名場景神還原，快到全家台發店和真人比例呈現的伏黒惠、釘崎野薔薇打卡合照。圖／全家便利商店提供
4款「咒術發光滑鼠墊」擁有特殊發光設計，咒術迷可依自己喜愛的主角選購，只要集400點+499元就能擁有。圖／全家便利商店提供
4款「咒術發光滑鼠墊」擁有特殊發光設計，咒術迷可依自己喜愛的主角選購，只要集400點+499元就能擁有。圖／全家便利商店提供
人氣角色五條悟、七海健人降臨全家板橋板農店，不論你是五條派還是七海派一定要來打卡朝聖。圖／全家便利商店提供
人氣角色五條悟、七海健人降臨全家板橋板農店，不論你是五條派還是七海派一定要來打卡朝聖。圖／全家便利商店提供
全家把《咒術迴戰》名場景搬到店舖，於台發店、忠孝光復店、萬明店、板橋板農店打卡點拍照並上傳臉書或IG，有機會獲得集點加價購周邊商品。圖／全家便利商店提供
全家把《咒術迴戰》名場景搬到店舖，於台發店、忠孝光復店、萬明店、板橋板農店打卡點拍照並上傳臉書或IG，有機會獲得集點加價購周邊商品。圖／全家便利商店提供

餐具 上班族

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