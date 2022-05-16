全家推《咒術迴戰》週邊 1公尺「宿儺」手指抱枕超震撼 4特色店踩點打卡再抽好禮

《咒術迴戰》劇場版電影年初上映時在台灣開出超過2億票房，不論大人、小孩通通被圈粉，全家便利商店看好這股日本動畫魅力，自5月18日上午10點起至6月28日止，推出5款獨家集點商品，包含方便隨身攜帶的精緻餐具組到上班族每都都用得到的3C用品，還有超巨大100公分的「宿儺」手指抱枕，視覺效果超震撼！

全家此次更將《咒術迴戰》名場景搬到店鋪，活動期間只要到台發店、忠孝光復店、萬明店、板橋板農店，就可看到以真人比例呈現的《咒術迴戰》場景，並可近距離和虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇及五條悟4位主角合照。另外，5月18日至6月15日到《咒術迴戰》特色店舖打卡點拍照，上傳到Facebook或Instagram後分享貼文或限時動態，還有機會獲得集點加價購商品，邀請各地的咒術迷來朝聖。

此次集點加價購活動首要瞄準學生、上班族3C用品需求，特別推出遠端上班、上課必入手的「咒術鍵盤滑鼠組」，集400點+1,399元即可入手，另外「咒術發光滑鼠墊」則是一口氣推出4款，咒術迷可依自己喜愛的主角選購，再加上特殊的發光設計，只要400點+499元。