快訊

桃園6旬男排實名制快篩昏倒不治 嚇壞現場民眾

北市防疫急門診爽約率過高 柯文哲氣炸開罵：下次記身分證字號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「插畫界奧斯卡」六月華山雙聯展 得獎手稿結合互動科技 多感體驗更好看

聯合新聞網 / 聯合數位文創
波隆那插畫奬1967 年創辦，每年吸引全世界數千位插畫家參加 。圖/翡冷翠文創提供。
波隆那插畫奬1967 年創辦，每年吸引全世界數千位插畫家參加 。圖/翡冷翠文創提供。

「插畫界的奧斯卡」又要來台灣啦！在全球插畫界擁有最高地位、最旺人氣的「波隆那插畫展」六月將在台北華山文創園區登場，主辦單位翡冷翠文創還「加碼」展出10本「國際無字繪本大獎(SILENT BOOK CONTEST)」得獎作品，讓觀眾「一票雙享」，同時欣賞到8位台灣之光在內的24個國家、85位插畫家、378件優秀的作品。

韓國 尹康美《一棟長滿樹的大樓》。圖/翡冷翠文創提供
韓國 尹康美《一棟長滿樹的大樓》。圖/翡冷翠文創提供

翡冷翠文創表示，「波隆那插畫X國際無字繪本」聯展將是台灣有史以來最大規模的插畫藝術展，其中「波隆那插畫獎」作品是第四度來台展出，畫家以五幅一組的插畫分享他們的故事，系出同門的「國際無字繪本大獎」作品則是第一次在台灣亮相，全書沒有文字只有畫面，觀眾更可以盡情、盡興得徜徉在創意、藝術結合的異想世界。

台灣 丁律妏《虛綫（短暫與永恒）》。圖/翡冷翠文創提供
台灣 丁律妏《虛綫（短暫與永恒）》。圖/翡冷翠文創提供

插畫家 陳巧妤《SPARK》/楊美恩《The Boat And Whale》。圖/翡冷翠文創提供
插畫家 陳巧妤《SPARK》/楊美恩《The Boat And Whale》。圖/翡冷翠文創提供

展覽將於6月21日到9月18日 在華山文創園區東2A、2B館舉辦，分為「波隆那插畫」、「國際無字繪本」兩部份：「波隆那插畫」依作品主題及特色設置「魅力日常」、「動物狂想曲」、「奇幻星球」、「真愛台灣」四區，展示手稿及穿插互動造景、裝置，增加參觀的趣味性；「國際無字繪本」則介紹大獎歷史及得獎作品，並選出兩本書以投影及聲光特效營造沉浸式體驗，讓無字繪本「動」起來，給觀眾不同以往的「閱讀」感受。

國際無字繪本《山風中的勇氣》，以聲光特效營造沉浸式體驗展區。圖/翡冷翠文創提供
國際無字繪本《山風中的勇氣》，以聲光特效營造沉浸式體驗展區。圖/翡冷翠文創提供

「國際無字繪本」區還有一項創舉，台灣插畫家陳巧妤、楊美恩在翡冷翠文創推薦下，日前入選2022年第九屆國際無字繪本大獎(SILENT BOOK CONTEST)，她們的作品也將首度呈現在國人眼前；今年共有44個國家、地區250件作品參賽，最終只有13件入圍，台灣插畫家是第一次金榜題名，而且花開並蒂，相當難得。

翡冷翠文創表示，未來將持續推薦台灣優秀藝術家進軍國際，6月「波隆那插畫」及「國際無字繪本」聯展，讓國人不必出國就能欣賞到世界一流的插畫作品，將是暑假必看展覽，即日起預售門票，購票請至 udn售票網，更多資訊，請上翡冷翠文創官方臉書官方網站

。圖/翡冷翠文創提供
。圖/翡冷翠文創提供

「波隆那插畫X國際無字繪本」聯展

展覽日期：6/21（六）～ 9/18（日）

展覽時間：10:00～18:000（17:00停止售票）

展覽地點：華山文創園區東2A、2B館

文創 插畫家

延伸閱讀

520想婚了 高市推出文創結婚贈禮催婚

銅陵首屆兩岸文創賽 線上投票

廣東博物館達367家 文創品增1成

元智大學駐村藝術培力 鄭文燦：推馬祖新村文創三特色

相關新聞

設計力大爆發 2022金點新秀設計獎揭曉入圍名單

備受台灣設計學子矚目的指標性獎項「金點新秀設計獎」，今（28）日公布今年度入圍決審名單！由經濟部及教育部共同主辦、台灣設計研究院執行，金點新秀設計獎參賽類別橫跨眾多設計領域，為發掘台灣創意新銳的重要競賽。

妙用繁複材質 表現多元的復刻住宅

復古的紅磚砌牆、刷舊仿古的櫃體、自然原始的灰泥地磚，本案在有點新工業風的設計中，大膽的加入了一些經典台式和簡約現代的設計巧思，透過堆疊各種元素和材質，創造每個角落都別有洞天的風格宅邸。

在車站內欣賞「星空」 連接聖城麥加的「哈拉曼高鐵」化身城市門面

身為伊斯蘭教第一大聖城麥加，每年都吸引數百萬信眾前來朝聖，為了疏通當地交通問題，沙烏地阿拉伯的「哈拉曼高鐵」被視為重要建設，自2009年開工建造，耗費十年光景終於完工。

全家推《咒術迴戰》週邊 1公尺「宿儺」手指抱枕超震撼 4特色店踩點打卡再抽好禮

《咒術迴戰》劇場版電影年初上映時在台灣開出超過2億票房，不論大人、小孩通通被圈粉，全家便利商店看好這股日本動畫魅力，自5...

日本熱銷第一！原裝「月桂冠檸檬清酒」全聯買得到

日本甫上市就掀起網友熱烈討論、在日本熱銷NO.1的利口清酒——「月桂冠檸檬清酒」，即日起在全台全聯福利中心原裝上市，國人...

「偽出國」最佳選擇 文藝復興藝術饗宴六月高雄上線

「會動的文藝復興　沉浸式光影藝術展」台北場進入倒數計時，15日迎來第10萬位觀眾，並宣佈6月3日到9月11日移展到高雄國立科學工藝博物館，讓南台灣觀眾不必出國就能看到文藝復興時期24位大師284幅鉅作，將是今年夏天「偽出國」最佳選擇！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。