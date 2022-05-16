「插畫界奧斯卡」六月華山雙聯展 得獎手稿結合互動科技 多感體驗更好看

「插畫界的奧斯卡」又要來台灣啦！在全球插畫界擁有最高地位、最旺人氣的「波隆那插畫展」六月將在台北華山文創園區登場，主辦單位翡冷翠文創還「加碼」展出10本「國際無字繪本大獎(SILENT BOOK CONTEST)」得獎作品，讓觀眾「一票雙享」，同時欣賞到8位台灣之光在內的24個國家、85位插畫家、378件優秀的作品。

韓國 尹康美《一棟長滿樹的大樓》。圖/翡冷翠文創提供

翡冷翠文創表示，「波隆那插畫X國際無字繪本」聯展將是台灣有史以來最大規模的插畫藝術展，其中「波隆那插畫獎」作品是第四度來台展出，畫家以五幅一組的插畫分享他們的故事，系出同門的「國際無字繪本大獎」作品則是第一次在台灣亮相，全書沒有文字只有畫面，觀眾更可以盡情、盡興得徜徉在創意、藝術結合的異想世界。

台灣 丁律妏《虛綫（短暫與永恒）》。圖/翡冷翠文創提供

插畫家 陳巧妤《SPARK》/楊美恩《The Boat And Whale》。圖/翡冷翠文創提供

展覽將於6月21日到9月18日 在華山文創園區東2A、2B館舉辦，分為「波隆那插畫」、「國際無字繪本」兩部份：「波隆那插畫」依作品主題及特色設置「魅力日常」、「動物狂想曲」、「奇幻星球」、「真愛台灣」四區，展示手稿及穿插互動造景、裝置，增加參觀的趣味性；「國際無字繪本」則介紹大獎歷史及得獎作品，並選出兩本書以投影及聲光特效營造沉浸式體驗，讓無字繪本「動」起來，給觀眾不同以往的「閱讀」感受。

國際無字繪本《山風中的勇氣》，以聲光特效營造沉浸式體驗展區。圖/翡冷翠文創提供

「國際無字繪本」區還有一項創舉，台灣插畫家陳巧妤、楊美恩在翡冷翠文創推薦下，日前入選2022年第九屆國際無字繪本大獎(SILENT BOOK CONTEST)，她們的作品也將首度呈現在國人眼前；今年共有44個國家、地區250件作品參賽，最終只有13件入圍，台灣插畫家是第一次金榜題名，而且花開並蒂，相當難得。

翡冷翠文創表示，未來將持續推薦台灣優秀藝術家進軍國際，6月「波隆那插畫」及「國際無字繪本」聯展，讓國人不必出國就能欣賞到世界一流的插畫作品，將是暑假必看展覽，即日起預售門票，購票請至 udn售票網 ，更多資訊，請上翡冷翠文創 官方臉書 、 官方網站 。

。圖/翡冷翠文創提供

「波隆那插畫X國際無字繪本」聯展

展覽日期：6/21（六）～ 9/18（日）

展覽時間：10:00～18:000（17:00停止售票）

展覽地點：華山文創園區東2A、2B館