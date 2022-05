預言家日報、雪鴞造型 LeSportsac推「怪獸」聯名系列

知名小說改編電影《怪獸與牠們的產地》系列第三部曲《怪獸與鄧不利多的祕密》是今年備受影迷期待的作品,自4月中上映後至今依舊維持一定的討論熱度。隨著電影登場,美國輕量配件包包品牌LeSportsac也趁勢打造了聯名系列,將充滿奇幻魅力的魔法世界以包款呈現,全系列商品將於5月16日起於全台專櫃與品牌官網販售。

這次LeSportsac x Fantastic Beasts™怪獸與牠們的產地聯名系列,涵蓋2大主題印花與多款聯名限定包袋,總計29款包型款式,充滿美式復古風格。「今日變形學」印花以故事中兩大報紙「The New York Ghost紐約魂報」、「The Daily Prophet預言家日報」為設計背景,仔細看還可以在其中發現《今日變形學》專欄,黑白的印刷畫面搭配上玻璃獸、木精、兩腳蛇、雷鳥等怪獸,更是活靈活現。

另外,「地鐵迷蹤」印花則是以紐約地鐵站為靈感,在帶有復古風味的磁磚上印有「M.A.C.U.S.A美國魔法國會」、「FBAWTFT (Fantastic Beasts and Where to Find Them)」等字樣,營造出故事背景—1926年的紐約的氣氛。