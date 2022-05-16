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預言家日報、雪鴞造型 LeSportsac推「怪獸」聯名系列
知名小說改編電影《怪獸與牠們的產地》系列第三部曲《怪獸與鄧不利多的祕密》是今年備受影迷期待的作品，自4月中上映後至今依舊維持一定的討論熱度。隨著電影登場，美國輕量配件包包品牌LeSportsac也趁勢打造了聯名系列，將充滿奇幻魅力的魔法世界以包款呈現，全系列商品將於5月16日起於全台專櫃與品牌官網販售。
這次LeSportsac x Fantastic Beasts™怪獸與牠們的產地聯名系列，涵蓋2大主題印花與多款聯名限定包袋，總計29款包型款式，充滿美式復古風格。「今日變形學」印花以故事中兩大報紙「The New York Ghost紐約魂報」、「The Daily Prophet預言家日報」為設計背景，仔細看還可以在其中發現《今日變形學》專欄，黑白的印刷畫面搭配上玻璃獸、木精、兩腳蛇、雷鳥等怪獸，更是活靈活現。
另外，「地鐵迷蹤」印花則是以紐約地鐵站為靈感，在帶有復古風味的磁磚上印有「M.A.C.U.S.A美國魔法國會」、「FBAWTFT (Fantastic Beasts and Where to Find Them)」等字樣，營造出故事背景—1926年的紐約的氣氛。
而LeSportsac聯名系列中向來缺少不了各種有趣的造型包款，這次特別打造出紐特皮箱造型斜背包、書本手拿包，讓書迷、影迷能夠滿足化身劇中人物的渴望。超萌奇獸化妝包、防護魔法長形托特包等，則是實用又可愛。全系列包款都搭配了皮箱造型拉鍊，可說是在細節上也充滿魔法魅力，非常討喜。
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