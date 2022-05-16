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探討「宇宙源起」 GUCCI蒙特城堡大秀明日凌晨登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
台灣時間明日（5月17日）凌晨2:00，GUCCI將發表最新的時裝大秀GUCCI Cosmogonie。圖／GUCCI提供
台灣時間明日（5月17日）凌晨2:00，GUCCI將發表最新的時裝大秀GUCCI Cosmogonie。圖／GUCCI提供

台灣時間明日（5月17日）凌晨2:00，GUCCI將發表最新的時裝大秀GUCCI Cosmogonie，這次地點選在義大利普利亞區的蒙特城堡（Castel Del Monte）。從秀的名稱和地點都透露了本次系列作品的大方向—Cosmogonie有宇宙源起、天體演化說的意思，而蒙特城堡中特殊的建築安排也一直被外界認為跟宇宙力量有所關聯，創意總監Alessandro Michele的靈感這次又會迸發出怎樣的新火花？著實令人期待。

GUCCI在官方IG也更新了幾短影片，在當中可以看見星象、岩石、符碼和細胞圖等等，探討宇宙源起的意味濃厚。而最特別的是當中包含了蒙特城堡的建築圖，這座8邊形的建築有8座塔，每層有8個房間等等，從神秘理論來分析，8代表水平和垂直方向上的無限，或是宇宙力量的基礎。而在基督教中，8則代表無限（神）和有限（人）的聯合，相信這部分也是Alessandro Michele參考的重點。

GUCCI Cosmogonie蒙特城堡大秀再次延續品牌與歷史古蹟對話的傳統，同時，GUCCI也表示今後會持續實現保護、促進文化藝術遺產的承諾，加強支持對歷史古蹟的相關計畫，協助大幅改善遊客體驗。

5月17日凌晨2:00，鎖定GUCCI官網或IG平台觀賞GUCCI Cosmogonie蒙特城堡大秀直播，加入台灣官方LINE連結（https://tinyurl.skridea.com/Zses63m），可於5月17日上午11:00回顧完整時裝秀。

建築 古蹟 義大利

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