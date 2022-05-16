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咖啡膠囊長大了 Nespresso推出全新Vertuo系列咖啡機

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso正式在台推出全新Vertuo系列咖啡機Vertuo Next與32款咖啡膠囊，以創新美式咖啡體驗進軍大杯美式咖啡市場。圖／Nespresso提供
Nespresso正式在台推出全新Vertuo系列咖啡機Vertuo Next與32款咖啡膠囊，以創新美式咖啡體驗進軍大杯美式咖啡市場。圖／Nespresso提供

過往以義式風格著稱的Nespresso咖啡，宣布在台推出全新主打大杯美式咖啡市場的Vertuo系列咖啡機Vertuo Next，以及32款全新設計的咖啡膠囊，獨創條碼識別以及高速離心力萃取技術讓人人都可以輕鬆打造咖啡師等級的醇厚咖啡風味，提供更多元豐富的咖啡杯量與口味選擇，運用科技將專業咖啡製作技術零失誤輕鬆帶入家庭中。

Nespresso Vertuo系列首次在台登場，Vertuo Next咖啡機除了擁有與過往完全不同的設計風格，更首創「條碼識別技術」與「Centrifusion高速離心力萃取技術」。Vertuo系列的每款咖啡都有特定的完美萃取參數，包含水溫、轉速、預浸時間與合適的杯量等造就頂級風味的關鍵元素，同時透過Nespresso獨家條碼辨識技術，將萃取參數編碼至每款咖啡膠囊中，搭配一鍵式萃取系統，自動偵測最合適品飲方式，消費者同樣只要一鍵啟動就能快速享受現煮咖啡。而Vertuo系列獨家Centrifusion高速離心力萃取技術，是以每分鐘4000轉的速度高速旋轉，萃取出極致的咖啡精華的同時，產生相較一般美式咖啡更加豐厚的油沫，將完美的咖啡香氣封存舌尖，更能感受到每一杯咖啡的細緻風味。

除了新款咖啡機，這次也同步推出了Vertuo系列專用的32款咖啡膠囊與40ml、80ml、150ml、230ml、535ml共5種杯量選擇，滿足家中成員不同咖啡喜好需求。即日起於全台精品店及官方網站正式上市。Vertuo Next全系列咖啡機提供3種機型及5種顏色選擇，建議售價7,900元起，Vertuo咖啡膠囊每顆20元起。

Nespresso獨家條碼辨識技術，自動讀取膠囊外圈的條碼萃取參數，智慧偵測最佳品飲方式。圖／Nespresso提供
Nespresso獨家條碼辨識技術，自動讀取膠囊外圈的條碼萃取參數，智慧偵測最佳品飲方式。圖／Nespresso提供
Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊提供40ml、80ml、150ml、230ml、535ml共5種杯量選擇。圖／Nespresso提供
Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊提供40ml、80ml、150ml、230ml、535ml共5種杯量選擇。圖／Nespresso提供
Nespresso高速離心力萃取技術萃取出極致的咖啡精華的同時，產生相較一般美式咖啡更加豐厚的油沫，將完美的咖啡香氣封存舌尖。圖／Nespresso提供
Nespresso高速離心力萃取技術萃取出極致的咖啡精華的同時，產生相較一般美式咖啡更加豐厚的油沫，將完美的咖啡香氣封存舌尖。圖／Nespresso提供

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